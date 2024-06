El proceso de Jaime Lozano al frente de la Selección Mexicana va en picada. Pese a que ganó la Copa Oro el año pasado, nunca ha convencido el estilo de juego del entrenador nacional.

El fracaso en la Nations League detonó las críticas en contra del Jimmy, quien parece que tiene los días contados al frente del Tricolo, debido a que está al borde de la eliminación en la Copa América.

Lee también Aficionados reventaron a Jaime Lozano por aplaudir falla de Santiago Giménez ante Venezuela

¿Por qué Christian Martinoli y Luis García explotaron contra Jaime Lozano?

México no pudo empatar el duelo ante Venezuela en su segundo juego de la Copa América, por lo que los señalamientos a jugadores y entrenador de la Selección Mexicana no se han hecho esperar.

Sin embargo, ninguno como el de Christian Martinoli y Luis García, quienes desde el SoFi Stadium, lanzaron una contundente crítica contra Jaime Lozano. Martinoli una vez más señaló que no tiene jerarquía y carácter para imponerse a los jugadores.

“El futbolista profesional, cuando está concentrado, por eso se llama ‘concentración’. No puedes estar desconcentrado y penosamente esto es lo que sucede con un tipo que es una buena persona y muy decente, pero Lozano no tiene la jerarquía ante el plantel mexicano para poner disciplina. Acá el tema es que, el jugador está distraído permanentemente cuando está en el hotel y eso no se puede permitir. México está distraído por todos lados.

“México en su concentración tiene muy distendido al plante… Tienen que entender que están jugando un torneo de alto calibre, tienen que entender que los futbolistas están para estar 20 días aquí o lo que dure su participación y concentrados en un maldito partido de futbol”, señaló.

Por su parte, Luis García señaló que el Jimmy carece de variantes tácticas, ya que pese a estar abajo en el marcador, no modifica su planteamiento, cosa que no ayuda en nada al Tri.

“Hay decisiones en esta dirección técnica que soy muy cuestionables. Siempre se necesita a un entrenador que te ayude encontrar caminos y soluciones”, añadió.