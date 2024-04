El reciente choque entre el periodista David Faitelson y el exentrenador Rafael Puente Jr. sigue dando de qué hablar. Muchos usuarios de las redes sociales y personajes del futbol han levantado la voz, ya sea para criticar la escena bochornosa que ambos protagonizaron durante el programa 'Linea de 4' o para tomar partido por alguno de los involucrados, sin importar que la empresa para la que trabajan salga 'rasguñada'.

Para poner en contexto, hay que recordar que todo comenzó cuando en dicha transmisión el extécnico de los Pumas aseguró que el excolaborador de ESPN hace “polémica estéril, ni siquiera estás convencido en lo que dices, pero en ese afán de construir una polémica...”, palabras que hicieron irritar al periodista y no dudó en 'sacar las garras'.

“Eso quién lo dice, con todo respeto un pin... entrenador fracasado. Tú sabes atacar, pero no sabes defender, quién lo dice, quién eres Rafa Puente”, manifestó Faitelson con evidente molestia. “No me puedes decir que hago show porque soy un periodista y me tienes que tener respeto en ese sentido, me estás diciendo que es estéril todo lo que digo”, agregó.

¿Quién fue el comentarista de TUDN que criticó el periodismo deportivo actual de Televisa?

En las últimas horas, personajes como Marco Antonio Rodríguez 'Chiquimarco', y el también analista de TUDN, Damián Zamogilny, se han involucrado en el tema, e incluso han tomado partido criticando el estilo y formas de David Faitelson; ahora un nuevo personaje decidió levantar la voz, pero en su caso para lamentar que en Televisa ya no se hace el periodismo serio que se hacia hace algunos años.

El comentarista que se unió a las criticas por el alejamiento del periodismo serio en favor de las polémicas, fue Hugo Salcedo, quien se valió de sus redes sociales para recordar el trabajo que hacía en Televisa Deportes.

"Cómo se recuerda el periodismo serio que se realizaba en Televisa Deportes", escribió Salcedo, quien fue secundado por otros usuarios de la red social X, quienes rememoraron con nostalgia otros programas que se hacían para dar cobertura a los eventos deportivos.