Hace unos días los reflectores fueron acaparados por la discusión que protagonizaron el comentarista deportivo David Faitelson y el analista Rafael Puente Jr. a través de las pantallas de TUDN. El pleito entre ambos levantó varias críticas entre los usuarios de las redes sociales y otros personajes del futbol, como el caso del exjugador Damian Zamogilny, quien no se guardó nada y dio su postura al respecto.

Cabe recordar que todo comenzó durante el programa 'Línea de 4', luego de que el extécnico de Pumas aseguró que Faitelson hace “polémica estéril, ni siquiera estás convencido en lo que dices, pero en ese afán de construir una polémica...”, frase que molestó al periodista.

“Eso quién lo dice, con todo respeto un pin... entrenador fracasado. Tú sabes atacar, pero no sabes defender, quién lo dice, quién eres Rafa Puente”, aseguró el excolaborador de ESPN.

“No me puedes decir que hago show porque soy un periodista y me tienes que tener respeto en ese sentido, me estás diciendo que es estéril todo lo que digo”, agregó Faitelson.

¿Cuál fue la postura del 'Ruso' Zamogilny ante el conflicto?

Ante este hecho bochornoso, Damián Zamogilny, uso sus redes sociales para lamentar el momento que protagonizaron Faitelson y Puente Jr., agradeciendo que ese día lo mandaron a cubrir el partido entre América y Pachuca, y de paso defendió al exentrenador ante las palabras del excomunicador de TV Azteca.

"Qué bueno que me mandaron al Azteca a cubrir el América vs Pachuca", escribió Zamogilny en su cuenta de X (antes Twitter), para después ponerse del lado de Puente Jr. "Parece fácil desde afuera, sobre todo para aquellos que nunca pisaron una cancha (aunque se enojen)".

Parece fácil desde afuera, sobre todo para aquellos que nunca pisaron una cancha (aunque se enojen) 🤣🤣 https://t.co/6jxOBoRXTt — Damián Zamogilny®️ (@RusoZamogilny) April 24, 2024

De la misma manera usó sus redes sociales para criticar la discusión que Fatielson y Puente Jr. tuvieron durante el programa, argumentando que ese espacio en las pantallas no se debe usar para sostener pleitos personales.

"Lamentablemente son cosas que no deben suceder en una mesa de debate de futbol. Desde que surgió 'Línea de 4' mayormente es un programa donde se habla del juego, es nuestro gran distintivo y donde las discusiones personales no deberían tener cabida", escribió.