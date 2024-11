Cuauhtémoc Blanco y David Faitelson tiene una añeja rivalidad que si bien, con el paso de los años se fue disipando, cada que se ven suelen recordar un viejo episodio que ha estado persiguiendo el comentarista desde 2003.

Todo se debe a que el exjugador golpeó por la espalda al entonces reportero de TV Azteca durante una bronca en los vestidores del Estadio Luis ‘Pirata’ Fuente, luego de un partido entre Veracruz y América.

Lee también Ricardo Salinas Pliego rechazó el regreso de José Ramón Fernández a TV Azteca ¿Cuál es la razón?

¿Cuauhtémoc Blanco retó a pelear a David Faitelson?

La noche del martes, México se enfrentó en el juego de Vuelta de Cuartos de Final de la Concacaf Nations League a Honduras, duelo en el que debían de revertir un marcador de 2-0 en el Estadio Nemesio Diez.

Había mucho escepticismo del lado de la prensa, debido a que en el primer partido el cuadro de Javier Aguirre dejó muchas dudas. Además, los goles tardaron en caer, por lo que los nervios se hicieron presentes hasta en los comentaristas.

Sin embargo, una visita inesperada parece que calmó las cosas. Cuando México ya había empatado el global, en la transmisión de Televisa se apareció un personaje que hizo olvidar por momento el partido: Cuauhtémoc Blanco.

Andrés Vaca, cuando se percató de que el mismísimo Cuau estaba en el palco de TUDN, lo invitó a decir unas palabras, al tiempo que trató de provocarlo con el tema que vivió con David Faitelson.

"Cuidado, cuidado... ¿cómo andas, qué pasó? Oye La Volpe dice te va a llevar al Mundial, si te portas bien te lleva al Mundial", dijo un Faitelson nervioso con la presencia del Cuau.

El emblema de la Selección Mexicana y las Águilas aseguró que sólo estaba ahí para retar a una pelea a Faitelson, lo que generó las risas de los analistas. Incluso, Miguel Layún quiso espantar al polémico comentarista: “Lo va a descontar otra vez”.

"Ya le voy a cantar otro tiro (a Faitelson) nada más que no quiere, le da miedo", dijo Cuauhtémoc Blanco, a lo que respondió David Faitelson que Ricardo La Volpe lo iba a defender. De inmediato reviró el Divo de Tepito: "Los dos, no pasa nada… No, ya no puedo, hay que respetar a la gente mayor”.