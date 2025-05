El periodismo deportivo mexicano vive uno de sus momentos más convulsivos tras la explosiva disputa entre David Faitelson y José Ramón Fernández.

Lo que comenzó como un comentario durante un simple programa cotidiano de ESPN ha escalado a un enfrentamiento público con acusaciones graves, incluyendo maltrato emocional, psicológico, físico y señalamientos sobre adicciones.

La controversia, desatada en redes sociales, ha polarizado a la audiencia y mantiene al gremio periodístico en gran expectativa.

¿Pero qué fue lo que detonó las redes sociales? El conflicto se encendió cuando José Ramón Fernández, en el programa Fútbol Picante de ESPN, expresó su desacuerdo con la decisión de la FIFA de excluir al equipo León del Mundial de Clubes.

En su crítica, Fernández calificó a ciertos periodistas de Televisa como “sicarios” del periodismo, sin mencionar nombres. pero en clara referencia a David Faitelson, quien ahora trabaja en TUDN tras su salida de ESPN y con quien compartió los micrófonos durante muchos años a través de la señal de Azteca Deportes.

Obviamente, la respuesta de Faitelson no se hizo esperar y lanzó una acusación devastadora: afirmó que Fernández perdió su lugar en TV Azteca por problemas de adicciones a la cocaína.

El comentario desató una tormenta en redes sociales, con usuarios criticando duramente a Faitelson por ventilar un tema tan delicado.

Ahora, lejos de retractarse, Faitelson redobló su postura con un mensaje en su cuenta de X que ha avivado aún más la controversia.

En su publicación, David acusó a Fernández de humillarlo, atacarlo por su físico y su fe, y aplastar su autoestima bajo el pretexto de ser un “maestro” o “líder”.

¿Cuál fue el nuevo mensaje de David Faitelson sobre la polemica con su exjefe?

"Sobre lo sucedido ayer en esta red social, quiero dejar en claro lo siguiente: No permitiré que nadie me ofenda, que nadie lastime mi reputación, mi dignidad y la de mi familia. ¡Se acabó! Fueron más de 30 años de un maltrato emocional, psicológico y hasta físico. Se metió con mi cuerpo, con mi fe, me humilló y aplastó mi autoestima bajo el disfraz del “maestro”, del “jefe”, del aparente “líder”, del “mejor periodista” que ha existido. Ya basta!! Ni una vez más…No lo permitiré…Me atacan, ataco. Punto", escribió el ahora periodista de TUDN.