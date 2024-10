El periodista de TUND, David Faitelson sigue defendiendo a su compañero Andrés Vaca, luego de las criticas que he recibido por parte de usuarios en las redes sociales que dicen que su estilo de narrar los partidos de la Selección Mexicana es similar al de Christian Martinoli, quien narra para TV Azteca, Faitelson lo defendió frente a Ramón Raya, quien fuera entrenador de la Selección Nacional de México de Playa.

¿Qué dijo Ramón Raya sobre Andrés Vaca?

Todo se originó por el empate que tuvo el equipo del Valencia frente al TRI, originando la molestia de Andrés Vaca, quien dijo en plena transmisión; “Ahora que no nos extrañe que comiencen a aparecer las patadas a lo que tiene que recurrir la selección, porque me avisan que para este miércoles van a recurrir a eso contra Estados Unidos, una selección superada, ya la gente le está cantando el ole a México, se le está volteando la afición a la Selección Nacional”.

La narrativa tóxica que me da asco 🤮 . El empoderamiento pedorro de quien usa un micrófono y busca ganar likes copiando lo que tristemente funcionó en otros lados . O acaso me equivoco? Hay alguna aportación en esto? O solo quejas?pic.twitter.com/btVuwLO4Rj — Ramón Raya M.💚 (@RAMONRAYA23) October 13, 2024

“Esto solamente se corrige no regalando boletos, no haciendo capañitas, tampoco videos, no utilizando palabras pedorras como empoderar futbolistas, esto es con futbol y la gente que está en selección no lo entiende”.

Ante esos comentarios Ramón Raya escribió su sentir; “La narrativa tóxica que me da asco. El empoderamiento pedorro de quien usa un micrófono y busca ganar likes copiando lo que tristemente funcionó en otros lados. O acaso me equivoco? Hay alguna aportación en esto? O solo quejas?”, escribió el estratega.

¿Qué respondió David Faitelson a Ramón Raya?

De manera rápida David Faitelson defendió las acusaciones y justificando que la mente de futbolista de Ramón Raya no lo dejaba comprender las criticas de Andrés Vaca; “Te equivocas y eres inocente por no llamarte de otra forma, querido Ramón. Nadie copia a nadie. Tu pequeña mente de futbolista (sal de ella, tú eres un tipo preparado e inteligente) no alcanza a comprender que hay un evidente divorcio entre los intereses que antes eran comunes. Hace 3 meses, en una transmisión de la final en Televisa, dije libremente que el América ganó un título manchado por la polémica arbitra”.

En sus criticas Faitelson señaló que su compañero solo dice lo que otros periodistas de mayor experiencia en el medio se han callado, citando a José Ramón Fernández.

Nadie copia a nadie. Tu pequeña mente de futbolista (sal de ella, tú eres un tipo preparado e inteligente) no alcanza a comprender que hay un evidente divorcio entre los intereses que antes eran comunes.… https://t.co/J57hUB6jlT — David Faitelson (@DavidFaitelson_) October 13, 2024

“Ustedes y otros siguen envueltos en el verso de la supuesta libertad de algunos para expresarse. Por Dios: ¿cuándo se han atrevido a hablar de los tejes y manejes que sus jefes hacen en el futbol? ¿Cuándo se han revelado por lo que hicieron en Morelia, por lo que están haciendo en Puebla, por lo que le hicieron a Kuri en Veracruz, de la multipropiedad? ¿Cuándo han expuesto a un personaje como Guzmán (pregúntale a José Ramón la clase de directivo que es)? Algunos ilusos, poco inteligentes, les compran el verso. ¿Tú también, Raya?”, finalizó.

México enfrentará el próximo martes en la cancha del Akron a las Selección de los Estados Unidos, cuarto partido en la era de Javier Aguirre al mando como técnico.