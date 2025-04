La innovadora idea de Televisa en la transmisión del partido entre América y Cruz Azul del sábado pasado, donde Andrés Vaca, David Faitelson y Ricardo La Volpe narraron el juego desde la tribuna sigue dando de qué hablar.

Sobre todo luego de que el portal Récord reveló que las personas que estaban a lado de los comentaristas habían sido ‘plantados’, debido a que no eran aficionados, sino miembros del staff de TUDN.

¿Por qué se peleó David Faitelson con el Fantasma Suárez?

Luego de que salió a la luz que efectivamente los supuestos fanáticos que rodeaban a Andrés Vaca, David Faitelson y Ricardo La Volpe en las gradas del Estadio Ciudad de los Deportes eran trabajadores de la televisora, las reacciones no se han hecho esperar.

Una de ellas fue del propio Faitelson, quien respondió mediante redes sociales confirmando que había personas de la empresa pendientes de los que pasaba en la transmisión.

Sin embargo, en todo momento trató de asegurar que no todos lo eran, ya que había seguidores del América y Cruz Azul reales en la zona, con quienes pudieron convivir y hasta probaron una cerveza.

No obstante, el reconocido periodista mexicano Ignacio ‘Fantasma’ Suárez lo contradijo, asegurando que él conocía a casi todas las personas que estaban cerca de ellos y son trabajadores de Televisa.

Este es el mensaje con el que le respondió David Faitelson al Fantasma Suárez. Foto: Especial

“Bueno a todos los que están al frente y alrededor tuyo (qué no creo que sea todos floor manager) los ubico muy bien como parte de la producción y amigos. Sin duda fue buen intento mi David, pero no es necesario engañar con algo que no es verdad. Eso déjaselo a Doña Fede. Abrazo”, fue el mensaje del Fantasma Suárez.

Eso hizo enfurecer a Faitelson quien no tardó mucho tiempo en revirarle de manera hostil, asegurando que él no era ningún mentiroso, siguiendo con su argumento de que había aficionados en esa zona de la tribuna.

“Te equivocas y lamento mucho que me llames mentiroso. Me conoces. El que miente eres tú, Fantasma. No es verdad. Están algunos técnicos de Televisa y los demás son aficionados. Mira, mejor dedícate a defender a defender los intereses de Carlos Martínez…Lo estás haciendo muy bien”, posteó Faitelson.