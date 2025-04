Moisés Muñoz es recordado por ser el héroe del América en la Final del Clausura 2013, ya que un cabezazo suyo provocó el autogol de Alejandro Castro que mandaría a tiempos extra el juego ante Cruz Azul, que a la postre ganarían en tanda de penaltis.

Luego de que puso fin a su carrera en 2018, Moi decidió continuar ligado al deporte de sus amores, aunque ahora detrás de un micrófono. El exportero se sumó a TUDN como analista, donde recién reveló que no la pasó tan bien como se veía en la televisión.

¿Qué dijo Moisés Muñoz de TUDN?

Moisés Muñoz era uno de los analistas que frecuentemente aparecía en las transmisiones de TUDN. Además, era un infaltable en los partidos de local del América.

Sin embargo, el año pasado de manera inesperada fue despedido de Televisa, ya que le tocó uno de los recortes fuertes que hicieron. Nadie esperaba que Moi saliera, porque era uno de los que más foco recibía junto a Oswaldo Sánchez y el Kikín Fonseca.

A casi un año de su salida de la televisora de Chapultepec 18, Muñoz estuvo en el podcast de Álvaro Morales, donde decidió romper el silencio de cómo fue su estancia en TUDN, revelando que le tocaron muchas envidias.

A Moisés Muñoz le tocó el recorte de personal de Televisa el año pasado. Foto: Especial

"De repente me encontré con algunos casos de compañeros que sí se notaba ese celo. No quiero quemar absolutamente a nadie, pero sí se notaba, más antes, cuando entré que ahora, ahora la cosa está más tranquila y de alguna manera entendía por qué, gente que tenía toda una carrera, que empezó jalando cables, haciendo reportes de un equipo, estando afuera del club no sé cuántas horas, se entiende que tienen que ir ascendiendo", comentó Moi Muñoz.

Por otra parte, Moisés Muñoz reveló que apenas terminó su etapa como futbolista profesional recibió la invitación a integrarse a los medios de comunicación, lo que ve como un motivo de fuerza para no tener la empatía de todos aquellos que trabajan duro por una oportunidad que reciben otros.

"Para el futbolista que generalmente cuando terminas tu carrera, inmediatamente te ofrecen la oportunidad de estar ahí (televisión) y se entiende que haya ese celo por tantos años trabajando para un güey que va saliendo de terminar su carrera y de repente lo sientan ahí, está cañón”, finalizó el portero del milagro.