Moisés Muñoz tuvo una gran carrera como futbolista profesional, siendo el América en el equipo donde más destacó. Además, tuvo la oportunidad de defender el marco de la Selección Mexicana en varias ocasiones, aunque no pudo cumplir su sueño de ir a un Mundial.

Después de que colgó los guantes, comenzó su faceta como analista de Televisa, aunque el año pasado fue parte del talento que fue recortado de la empresa. Ha intentado incursionar en la política, si éxito. Recién se hizo viral por una polémica.

¿Por qué criticaron a Moisés Muñoz?

Hace un par de semanas, la Selección Mexicana presentó su nueva playera alternativa que se estrenó en la Concacaf Nations League y repetirá en este verano durante la Copa Oro.

La indumentaria en negro con vivos en dorado ha tenido mucha aceptación entre los aficionados, quienes la ven como una de las más bonitas que ha usado el Tricolor en los últimos años.

Y Moisés Muñoz no se quiere quedar atrás con la tendencia del innovador jersey del Tri, por lo que quiere el suyo. Aunque el exportero no quiere pagar por ella, sino más bien desea que se la regale la FMF.

Eso fue lo que generó la controversia alrededor de Moi. Todo se debe a una publicación en la que los integrantes de La Cotorrisa piden que les regalen una y la cuenta de la Federación Mexicana de Futbol accedió y contestaron con un “¿a dónde les mandamos la suya?”.

Por esta publicación reventaron a Moisés Muñoz en redes sociales. Foto: Especial

Fue por ello por lo que Muñoz, aprovechando que fue seleccionado por mucho tiempo durante su carrera en activo, preguntó “Oigan amigos de @miseleccionmx una pregunta, a los ex seleccionados mexicanos, también nos harán llegar una de estas hermosas playeras??”.

La publicación de inmediato disgustó a los internautas, quienes lo comenzaron a criticar, ya que un personaje que tuvo una carrera fructífera bien podría comprar su playera de México sin problemas.

"No que un México sin hambre Claudia?"; "no creo q no puedas comprar una con tus recursos"; "Moi, como vas andar mendigando un jersey"; " jugaste en el américa y narras en tudn, neta tienes que andar mendigando una playera?"; "Compresela wey no sea codo", fueron algunas de las reacciones contra Moisés Muñoz.