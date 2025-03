Como un rayo de esperanza, el naciente equipo de Cadillac parecería ser una posibilidad para que "Checo" Pérez sólo sea el "gran ausente" en 2025 y regrese, "más fuerte que nunca", en 2026 a la Fórmula 1.

Y al respecto, el excampeón Mario Andretti —quien será el director del nuevo equipo— reiteró que quiere a un piloto con experiencia en Cadillac, por lo que las puertas están abiertas para el mexicano: "Es una opción".

Una vez más, Andretti fue cuestionado sobre el posible regreso de Pérez a la máxima categoría del automovilismo. Sin embargo, sólo se limitó a confirmar que tiene tres opciones para el segundo asiento de la escudería; siendo "Checo" una de ellas.

“Estamos pensando mucho y yo no tengo la última palabra, pero tendré cierta influencia. De nuevo, yo, no soy el jefe total, así que no tomo la decisión final", explicó, sin querer darle falsas esperanzas a los seguidores del volante mexicano.

Al ser cuestionado sobre la situación actual de Red Bull, donde el sucedor de Pérez no ha entregado resultados, aseveró que este escenario hace que "Checo" se vea bien; contrario a las críticas que recibió en su contra.

"Todo lo que puedo decir es que Liam Lawson está haciendo que Checo se vea muy, muy bien (…) Tsunoda, ya sabes, creo que él probablemente se merecía ese asiento más que Liam. Pero, ¿quién soy yo?”

Después de que se oficializara la ruptura entre Pérez y Red Bull, la escudería austriaca anunció que Liam Lawson sería el nuevo compañero del tetracampeón del mundo, Max Verstappen. El inicio de un nuevo capítulo para Lawson y el fin de la historia de "Checo" con los Toros Rojos.

Sin embargo, ante la ausencia de resultados, quien relevará a Lawson en el Gran Premio de Japón será Yuki Tsunoda.

Lee también Prensa británica arremetió en contra de Red Bull: "Checo Pérez merece una disculpa"

Checo Pérez estaría muy cerca de anunciar su regreso a la Fórmula 1. Foto: @SChecoPerez

¿Qué ha dicho "Checo" Pérez al respecto?

El futuro del volante mexicano todavía es incierto. Aún así, reconoció que tiene opciones, por lo que se tomará un tiempo para tomar una decisión.

"Me di seis meses para ver qué opciones tengo y tomar la decisión y saber cuál es el siguiente paso en mi carrera. La verdad es que he sido muy afortunado de tener esta carrera y las puertas están abiertas en muchos lados. Decidiré en seis meses, hoy yo tengo la oportunidad de decidir qué quiero en mi carrera. Quiero darme el tiempo y el espacio para tomar la mejor decisión” reveló en entrevista con Pro Dynamics.

De ahí que, en esta pausa, se limite a aprovechar el tiempo que tiene con su familia.

Lee también Checo Pérez no quería que Yuki Tsunoda corriera con Red Bull; este es el motivo