Lo que era un secreto a voces se confirmó esta madrugada: Liam Lawson quedó fuera de Red Bull luego de dos pésimas carreras (Australia y China) y su lugar será ocupado por Yuki Tsunoda, quien debutará justo en el GP de Japón.

Luego de la noticia, el piloto neozelandés se mantuvo muy hermético sobre el tema, hasta hace apenas unas horas, donde decidió romper el silencio y hablar de su salida de la escudería principal austriaca.

¿Qué dijo Liam Lawson?

Liam Lawson no es muy apreciado por la afición mexicana, debido a que cuando Checo Pérez estaba en Red Bull, constantemente lo criticaba y aseguraba que lo podía hacer mejor que él.

Sin embargo, el piloto neozelandés quedó muy lejos de las expectativas, por lo que bastaron dos carreras para que Christian Horner y Helmut Marko decidieran regresarlo a Racing Bulls y su lugar será ocupado por Yuki Tsunoda.

Luego de que perdió el asiento que tanto anhelaba, Liam reaccionó en redes sociales luego de la dura noticia que recibió, señalando que es un momento difícil en su carrera, pero que por un instante pudo cumplir el sueño de su niñez.

Liam Lawson recordó sus deseos de niño de querer ser piloto de Red Bull. Foto: Especial

“Ser piloto de Red Bull ha sido mi sueño desde que era niño, es por lo que he trabajado toda mi vida. Es difícil, pero estoy agradecido por todo lo que me ha llevado hasta este punto. A cada uno de ustedes que me ha apoyado, gracias, su apoyo significa el mundo para mí”, publicó el piloto de Fórmula 1.

Por otra parte, agradeció el cálido recibimiento que tuvo de parte de su nuevo equipo, donde buscará sacarse la espina para estar listo la próxima vez que reciba la oportunidad de estar en una de las principales escuderías del Gran Circo.

“Gracias RB Formula One Team por la cálida bienvenida, estoy emocionado y listo para trabajar en uno de mis lugares favoritos”, posteó Liam Lawson.