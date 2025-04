El 'Zar' Aguilar recordó la vez que Julio César Chávez lo amenazó de muerte en plena transmisión

En el mundo del boxeo, las emociones no solo se viven en el ring, sino también detrás de los micrófonos. Los narradores, con su pasión y carisma, han sido parte esencial de la historia del deporte de los puños.

Entre ellos, destaca la voz de Carlos Aguilar 'El Zar', quien ha marcado algunas de las grandes peleas con su narraciones, lo que le ha permitido consolidarse tanto en TV Azteca y después en TUDN.

Sin embargo, una anécdota vivida en plena transmisión en vivo dejó una huella en su carrera, marcada por el susto y la intensidad de un ícono del boxeo.

El incidente ocurrió durante una emisión en Ensenada, cuando el narrador compartía la mesa de transmisión con el gran campeón Julio César Chávez, a quien le guarda un gran cariño e incluso lo considera su amigo.

En el podcast 'Alexpuesto', conducido por Alex Blanco, el cronista rememoró el momento en que un comentario desató una reacción violenta de parte de la 'Leyenda del Boxeo' y que hoy la recuerda entre risas.

¿Por qué motivo Julio César Chávez amenazó de muerte al 'Zar'?

Todo comenzó con una charla sobre el desenlace de una pelea, en la que el narrador elogió la predicción de Julio César, comparándolo con un “pitoniso”. Lo que parecía un cumplido se convirtió en un malentendido que llevó a una amenaza al aire.

"Julio César Chávez para mi es un amigo que quiero mucho, increíblemente me acuerdo que en una transmisión, estábamos en Ensenada y estaba pasando por un momento bien duro porque se metía de todo (drogas). Me acuerdo que le digo: '0ye, mi Julio ¿Cómo crees que va a acabar esta pelea?'", comenzó la charla de Aguilar.

"'No, no... el Colorado le va a ganar a este'", respondió Julio César. "Y sí el pin... Colorado le pone una felpa al otro carnal y le digo: 'Oye mi Julio, pareces 'pitoniso'... ¡espectacular! Nos lo dijiste'", detalló el 'Zar'.

Pero Chávez malinterpretó el comentario y, tomándolo por el cuello, le lanzó una fuerte advertencia. "Y voltea, me agarra de cuello y me dice: '¡A mi no me dices puto, ca...!' ¡al aire! Me dice: 'A la otra te voy a mandar a matar", recordó el 'Zar' entre risas.

A pesar del incidente, Aguilar destacó la transformación de Chávez, quien, con el apoyo de su familia, logró superar sus adicciones, celebrando 16 años de recuperación.

El propio Chávez, tiempo después, ofreció una disculpa durante una cena con Aguilar y Eduardo Lamazón, reconociendo sus errores.

"Un día 'cotorreando', estaba Lamazón, Julio y tu servidor, que nos íbamos a cenar juntos y me dice: 'Oye discúlpame, de todo lo que yo hice discúlpame'", recordó.