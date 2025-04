Óscar de la Hoya desde que decidió colgar los guantes, se ha convertido en uno de los personajes más polémicos dentro del mundo del boxeo, sobre todo luego de que se convirtió en promotor.

No obstante, ninguna de sus controversias se compara con las que ha protagonizado últimamente con el Canelo Álvarez, ya que el año pasado estuvieron a nada de llegar a los golpes en una conferencia de prensa.

¿Qué le pasó en la cara al Óscar de la Hoya?

Óscar de la Hoya está muy activo en sus redes sociales, donde muestra más allá de su faceta como promotor. Además, también suele utilizarlas para lanzar ataques en contra del Canelo Álvarez.

Sin embargo, en días pasados estuvo realizando varias publicaciones que encendieron las alarmas entre sus seguidores. Primero posteó un video en el que se le veía con el rostro deteriorado y recibiendo oxígeno.

Posteriormente, subió una imagen suya en la que se le notaba la cara totalmente roja y con señales de costras. Luego de infinidad de preguntas sobre su estado de salud, el Golden Boy decidió romper el silencio.

El rostro del Golden Boy queda totalmente rojo después de su tratamiento estético. Foto: Especial

De la hoya explicó a sus fanáticos que no tenía ningún tipo de enfermedad, sino que se había sometido a un tratamiento estético para verse más joven, debido a que a sus 52 años, no le gustaba que se le vieran arrugas.

“No le hagan casa a la cara roja. En realidad me acabo de hacer un tratamiento con láser de CO2, pero la próxima vez que me veas pareceré un joven de 25 años. Estos láseres sólo me hacen más joven y más adorable. Lo siento amigos. Láser de CO2 + cámara hiperbárica = papichulo sexy para la próxima semana”, fue una de las publicaciones de Óscar de la Hoya.

El tratamiento al que se sometió el exboxeador mexicoamericano es la aplicación de un láser de dióxido de carbono (CO2) que penetra en las células de la cara y las rejuvenece. El costo oscila entre los 400 a los 280 dólares (entre siete mil y cuatro mil pesos mexicanos).