David Faitelson parece que no ha hecho muchos amigos en Televisa, ya que con varios de sus compañeros de trabajo a protagonizado tremendos agarrones en pleno programa.

No obstante, da la impresión de que hay un personaje con el que no se puede ver ni en pintura, ya que sin importar cuál sea el tema, el polémico comentarista no deja pasar la oportunidad de reventarlo.

¿Faitelson y Crosas se volvieron a pelear?

Hace unos días mientras estaba realizando un enlace desde Chicago, David Faitelson y Marc Crosas de dijeron de todo, ya que pensaban de manera diferente respecto a la renovación en la Selección Mexicana.

Incluso Francisco Javier González, quien es el jefe del área de deportes de Televisa, tuvo que intervenir para que pararan con sus ataques, lo que hacía pensar que iban a ondear la bandera blanca por un tiempo.

Sin embargo, parece que la paz reinó sólo unos días, ya que de nuevo se tiraron con todo, esta vez en redes sociales. Todo debido a que el español considera que el Real Madrid, tras ganar la Champions League, es la franquicia deportiva más exitosa en el mundo.

Faitelson de inmediato le dijo que estaba mal, incluso le dijo que pretendía jugar al periodista, poniendo como ejemplo a los New York Yankees, que ha ganado más títulos que los Merengues.

“Ya estamos hablando por hablar… ¿O acaso es que en un exfutbolista empeñado en ser periodista no tiene idea de lo que dice?”, publicó en redes.

Crosas no se quedó callado y le reviró: “El mejor club de la historia de este deporte. La franquicia más dominante en la historia de cualquier deporte. En absolutamente todos los sentidos”.