Lo que parecía impensable sucedió este año: los ‘Tres Amigos’ se separaron. El tridente que habían formado Toño de Valdés, Enrique Burak y Pepe Segarra llegó a su final, debido a que uno de sus integrantes salió de Televisa.

Sin hacer mucho ruido, Pepe Segarra de manera sorpresiva anunció que luego de 42 años, había tomado la decisión de dejar a la televisora de San Ángel, ya que aceptó la oferta de Fox Sports.

¿Por qué Pepe Segarra renunció a Televisa?

Uno de los momentos más complicados en la carrera de Pepe Segarra fue cuando en Televisa decidieron dejar de transmitir beisbol, amado deporte del comentarista. Fu entonces que Fox Sports apareció para recatarlo, ya que dicha cadena tiene los derechos de transmisión de las Grades Ligas.

"Yo me animé sobre todo porque soy un enamorado del beisbol, tengo alma beisbolera y a mí me pegó que ya no tuviéramos el beisbol de Grandes Ligas y la LMB, que se transmitió durante décadas en Televisa y lo que antes era Telesistema Mexicano. El beisbol fue un gancho importante para dar ese paso.

"Va a ser un cambio, quiero hacer beisbol, que me gusta tanto, aquí ya no hay beisbol. Entonces yo me voy a ir ahí (Fox Sports), donde me ofrecen trabajar y hacer el beisbol”, dijo a Mediotiempo.

🗣️ “Cuando fui a Televisa y renuncié, no me lo podía creer nadie” 🫣



🎙️Pepe Segarra llega a Los Jefes para compartir cómo se dio su salida de Televisa y la forma en que sorprendió a propios y extraños con la noticia



⌚🕰️ ¡No te pierdas la entrevista completa el día de HOY a… pic.twitter.com/pegIJ3mgnC — MedioTiempo (@mediotiempo) May 31, 2024

¿Cómo tomaron su salida de la televisora?

Finalmente, el comentarista señaló que todas las negociaciones con Fox Sports fueron sin hacer ruido, por lo que tras llegar a un acuerdo, fue a renunciar a Televisa, noticia que sorprendió a todos en la empresa.

"El nexo con Fox Sports siempre lo llevamos con una total y absoluta discreción y entonces cuando llegó el momento oportuno ¡pum! yo fue cuando fui a Televisa y renuncié. No me lo podía creer nadie, como este señor que es casi de los elementos de archivo de aquí, lleva 1000 años aquí ¿Cómo que ya se va? pues ya me voy”, finalizó.