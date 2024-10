Con toda la polémica de la posible salida de Fernando Gago cómo director técnico de las Chivas para llegar al Boca Juniors de Argentina, el estratega apareció en el banquillo donde su club perdió 3-2 contra los Rojinegros del Atlas, al terminar el encuentro fue el mismo Gago quien negó que tenga interés de dejar al club, pero quien ha dado pistas de su posible salida es su novia, Verónica Laffitte.

¿Qué publicó en Instagram la novia de Fernando Gago?

La relación de Fernando Gago con Verónica se formalizó en diciembre del 2021, pero fue hasta el 2022 cuando comenzaron a hacer pública su actividad como novios mediante sus rede sociales.

En el partido del sábado donde Guadalajara recibió al Atlas en la cancha del Estadio Akron, Verónica estuvo presente y que en una de sus historias de Instagram le dedicó unas palabras; “Te amo”.

Verónica le dedicó unas palabras a Fernando Gago durante el Clásico Tapatío. Foto: @vero_laffitteok.

Luego de la derrota que se llevó el conjunto rojiblanco, Fernando Gago compareció ante los medios de comunicación, y las primeras preguntas estaban enfocadas más a su futuro como entrenador.

"Yo no tuve ninguna oferta, yo no tuve ningún contacto, ni yo ni gente de mi entorno"



Fernando Gago habló tras la derrota en el Clásico Tapatío y negó contactos con Boca.



— SportsCenter (@SC_ESPN) October 6, 2024

"Yo no tuve ninguna oferta, no tuve ningún llamado ni de gente cercana a mí y de mi entorno ni nada, no sé de donde salen esas informaciones”.

En estos días donde el club rojiblanco ha tratado de enfriar el tema de la salida de Fernando Gago, su novia Verónica Laffitte, publicó una serie de historias en Instagram donde se están haciendo una despedida a ella con sus amigas, las cuales hizo durante el tiempo que llegaron a México.

La novia de Fernando Gago adelantó que es un hecho que él pronto dejará el banquillo rojiblanco. Foto: Especial.

¿Cuándo Fernando Gago podría dejar a Chivas?

Por otra parte, el insider, César Merlo reiteró que ya está el acuerdo entre Chivas y Boca Juniors y solo se encuentran a la espera de que el equipo argentino deposite los dos millones de dólares para deshacer el contrato de Gago con los tapatíos.

Fernando Gago comete un error comunicacional; negó ser contactado por Boca Jrs



🗣️ @CLMerlo nos habla de esto en #LineaDe4



— Línea de 4 (@Lineade4TUDN) October 7, 2024

“Ratifico y confirmo que Fernando Gago será entrenador de Boca. Juan Román Riquelme lo llamó, por más que lo niegue y los rumores indican que será el miércoles cuando deje los entrenamientos, porque Boca espere que su gestión inicie durante el parón de la fecha FIFA”.