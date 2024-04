Parece que David Faitelson continúa desatado con sus compañeros de TUDN. La semana pasada, el martes, tuvo una dura confrontación con Rafael Puente del Río en el programa Línea de 4, donde el periodista ex de ESPN y TV Azteca calificó como “un pinche entrenador fracasado” a Puente del Río.

Ahora, parece que se ha enfrascado en una nueva discusión con otro compañero de TUDN, se trata de Marco Cancino, a quien tachó de Jilguero debido a una discusión por el América, ya que las Águilas se llevarán un millón de dólares y el título de puntos, luego de ser el equipo que más unidades sumó durante el año calendario (Apertura 2023 y Clausura 2024).

¿Qué dijo Faitelson a Marco Cancino por culpa del América?

Faitelson arremetió de forma durísima contra Cancino, luego de que éste le recomendara tomar algo para la memoria.

“El colmo de la FMF y la LigaMX: inventar premios que no existen para engrandecer al América. No sean ridículos. Esa distinción no existe o no existía”, redactó Faitelson, a lo que Cancino contestó de manera muy dura.

“No busquemos polémicas donde no las hay. Cuando Mikel Arriola anunció hace meses este reconocimiento (no trofeo ni título) no se sabía que América sumaría más puntos que nadie. Por favor! Empieza a comer pasitas para la memoria, David, son buenas”, respondió Marco Cancino.

Ante esta respuesta, Faitelson tundió a Cancino, llamándolo parte del equipo de periodistas y analistas que apoyan al América. “Perdona, pero las “pasitas” hay que dárselas a Mikel Arriola para que, en lugar de “premiecillos” para el América, evite que el Pachuca tenga una semana como la que va a afrontar… Ah…Y se me olvidaba que eras parte del “Club de los Jilgueros””.