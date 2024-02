David Faitelson protagonizó otro intenso momento en las pantallas de TUDN, ahora fue Marc Crosas con quien protagonizó un ‘agarrón’ durante el programa Línea de 4.

Todo inició cuando comenzaron a hablar de los Tigres y de quién era su jugador más importante; por un lado, Faitelson consideró que Gignac, mientras que Crosas mencionó a Nahuel Guzmán.

Este choque de opiniones desató una discusión, en la que el exanalista de ESPN terminó reventando al exfutbolista y mencionando a la Kings League.

"No caigas en más ridículos Crosas. Me trajeron a esta mesa para que yo diga las tonterías, no tú Crosas, me estás ganando. Te está haciendo daño la Kings League, ya no estás con el Escorpión y esa gente, estamos hablando de cosas serias".

Por fortuna, esto sólo generó las risas de los presentes y Rafa Puente señaló que se trataba de "un debate bastante barato".

