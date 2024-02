Exequiel Palacios, uno de los campeones del mundo en Qatar 2022 con la Selección de Argentina, protagoniza un mediático divorcio con Yésica Frías, quien recientemente ha dado mucho de qué hablar.

Yésica había denunciado que el futbolista no se había hecho cargo de los gastos económicos, entre ellos su departamento, por lo que decidió vender varios artículos del jugador, entre ellos la medalla de campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022. y una de las playeras que usó durante el certamen.

La mujer compartió una imagen en redes sociales con un hombre y una de las playeras que Palacios vistió durante la Copa del Mundo, con un mensaje que decía: "El comprador de la primera camiseta! Una cuota menos".

Horas después confirmó a través de redes sociales la venta de la medalla que Exequiel Palacios se colgó en el cuello tras coronarse con la albiceleste.

"Vendería lo más importante que tiene como jugador de fútbol para saldar la deuda. Hay cosas que no quiero dejar, porque son cosas que hicimos juntos, pero si toca, toca. Porque yo tengo que tener mi techo. A él le conviene que yo me calle. Hay cosas que sé de la Selección que no dije".

Hasta el momento, el jugador del Bayer Leverkusen no ha hecho comentarios al respecto.

