El escándalo en torno a Gerardo 'Tata' Martino y la posibilidad de que haya 'entregado' el partido contra Argentina en el Mundial de Qatar 2022 está más vivo que nunca, principalmente por las declaraciones de Edson Álvarez, Hirving 'Chucky' Lozano y de Raúl Jiménez; sin embargo, para David Faitelson, esas especulaciones son una 'estupidez'.

El periodista de TUDN se ha lanzado con todo contra los jugadores mexicanos y ha defendido al entrenador argentino, asegurando que el equipo se le fue de las manos, pero la culpa recae en los directivos del Tri.

¿Qué dijeron 'Chucky' Lozano y Edson Álvarez del 'Tata' Martino?

En entrevistas, los jugadores europeos de Selección Mexicana hablaron sobre el mal manejo de Martino al frente del equipo en Qatar, principalmente en el juego ante Argentina.

"Cuando llega el Mundial, obviamente no me sentía un titular indiscutible, pero sabía que tenía muchas posibilidades de jugar. llega el partido de Polonia hasta ahí todo iba bien, con él la relación como siempre. Llega el partido de Argentina y haz de cuenta que yo era un... alguien extraño. Como si nunca me hubiera visto jugar... no inicié y no jugué", puntualizó Edson.

Además, Hirving Lozano habló fuertemente de lo que ocurrió con el cuerpo técnico del 'Tata', afirmando que nunca hubo conexión con los jugadores.

"El ‘Tata’, para mí, la verdad... Nunca hubo una buena conexión del cuerpo técnico con los jugadores, porque la verdad es que nos trataban como niños chiquito. Era como ir a los militares, y todo eso, y manejar así al grupo, creo que fue un error muy grande, que para mí la verdad hubo algunas decisiones de su parte que no fueron las correctas en mi opinión", externó Lozano.

¿Qué dijo Faitelson de los jugadores mexicanos y del 'Tata' Martino?

La estrella de TUDN habló en el programa Línea de 4 sobre la crítica hacia Martino, y después lanzó un tweet criticando fuertemente al futbolista azteca.

"Me parece una reverenda estupidez pensar que Gerardo Martino haya conspirado para entregar el partido ante Argentina, eso está descartado. Se le fue de las manos la Selección Mexicana a Martino y nadie fue capaz de darse cuenta en la Federación", expresó Faitelson.