La Copa América está a la vuelta de la esquina y hay más dudas que certezas con la Selección Mexicana de Jaime Lozano, quien decidió que en este torneo internacional iba a comenzar la tan esperada renovación.

El hecho de dejar afuera de la convocatoria a jugadores como Hirving Lozano ha generado que las críticas en contra del Jimmy no paren, ya que muchos argumentan que el Chucky podía aportar mucho al crecimiento de los nuevos seleccionados.

¿Por qué se peleó Fernando Cevallos y Rubén Rodríguez?

Fernando Cevallos es uno de los que piensa que Jaime Lozano se equivocó en no contemplar al Chucky Lozano en la lista de jugadores que participará en la Copa América en Estados Unidos.

Incluso tuvo una acalorada discusión con su compañero Rubén Rodríguez, quien le argumentó que el jugador del PSV de momento no tiene cabida en el Tri por su bajo nivel, tomando en cuanta que Julián Quiñones ha estado jugando muy bien con el América.

“No te sobran futbolistas, Chucky Lozano en su posición es mejor que todos los que están convocados. Compite en Europa, compite en otro nivel, viene de ser campeón de Italia”, dijo Cevallos.

Por su parte, Rodríguez le señaló que Julián Quiñones en este momento es mejor que él, lo que provocó que Cevallos le dijera que no era verdad, ya que uno estaba en el América y otro en Europa, situación que molestó mucho a Rubén.

“En este momento (Chucky Lozano) no es mejor que Julián Quiñones… Aunque juegue en Correcaminos, con todo respeto, deja tu chingado odio recalcitrante hacia el América que no viene al caso, no sirve para nada, parece que no duermes porque América te quita el sueño”, señaló Rodríguez.