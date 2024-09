Durante una conversación para el podcast ‘El RePortero’, conducido por el exguardameta de Cruz Azul, Yosgart Gutiérrez, el periodista deportivo Fernando Schwartz compartió una anécdota sobre su primer enfrentamiento con el también comentarista José Ramón Fernández.

Lee también Así fue el primer comentario de André Marín Jr. en su 'debut' frente a los micrófonos de TUDN

Schwartz, quien ha forjado una extensa carrera en el periodismo deportivo en México, recordó cómo se originó una tensa rivalidad con ‘Joserra’, misma que inició durante los Juegos Olímpicos de Moscú 1980.

¿Qué fue lo que paso entre Fernando Schwartz y José Ramón Fernández?

““En Moscú 1980 tuvo un momento muy afortunado, el día que eliminan a Daniel Bautista abajo del túnel en los 20 km, le gané la entrevista a Imevisión", inició Schwartz al compartir la anécdota.

Para entrar en contexto, luego de colgarse la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Montreal 1976 en la prueba de 20 kilómetros, Daniel Bautista se perfilaba como el principal candidato para repetir la hazaña en la edición de Moscú 1980. Sus actuaciones en Juegos Panamericanos, Centroamericanos y Mundiales de Atletismo lo colocaban como serio candidato a subir al podio.

Durante la competencia en Moscú 1980, Bautista libró una batalla intensa contra atletas de Alemania, la Unión Soviética e Italia. Sin embargo, a tan solo dos kilómetros de la meta, la esperanza mexicana se desmoronó. Al ingresar al último túnel que daba acceso al Estadio Olímpico, los jueces decidieron descalificar al marchista mexicano, dejando a la delegación y a los aficionados en estado de shock.

La descalificación de Bautista fue un golpe duro para el equipo mexicano y un episodio controversial que marcó el final de su búsqueda por el oro olímpico.

"Cuando llegué al Centro de Radio y Televisión pasé por la oficina de Imevisión… ellos eran un ejército y nosotros éramos dos. Les gané la entrevista y cuando pasé por ahí, José Ramón, furioso, decía: ‘¿Dónde está ese muchachito para romperle la cara? ¿Cómo que nos ganó?’”, relató Schwartz.

¿Cuál fue la reacción de Schwartz?

El periodista recordó que, tras escuchar las palabras de Fernández, decidió enfrentar la situación de inmediato.

"Y fui y me le paré enfrente y nos separaron y fue mi primer enfrentamiento con él, pero siempre a la par ha habido una buena relación”, platicó Schwartz.

La situación se tornó aún más irónica cuando Schwartz reveló que, tan solo tres días antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos, José Ramón Fernández lo había invitado a cenar para ofrecerle su apoyo.

“Me invitó a cenar y me dijo: ‘Estás tú aquí solo, en lo que te pueda ayudar’. Y a la mera hora ya me quería partir la madre porque le gané una entrevista”, añadió entre risas.

En ESPN estuvieron del mismo lado

A lo largo de sus carreras, tanto Fernando Schwartz como José Ramón Fernández han protagonizado múltiples roces y situaciones tensas, propias de dos figuras apasionadas por el periodismo deportivo. Schwartz también compartió cómo su relación profesional se mantuvo en constante desafío, incluso cuando coincidieron en ESPN.

“Cuando llegué a ESPN estábamos del mismo lado, pero me tiraba ‘buscapies’. Un día me quiso exhibir en un evento y no lo permití”, confesó Schwartz. Sin embargo, reconoció que, pese a las diferencias y enfrentamientos, siempre ha habido respeto mutuo.

En un reciente encuentro durante un reconocimiento otorgado por la Asociación de Medallistas Olímpicos a periodistas, Schwartz elogió a Fernández durante su discurso, reconociendo su papel como pionero del periodismo deportivo en televisión en México.

“Yo hablé muy bien de José Ramón porque él creó el periodismo deportivo de TV en México. Conté la anécdota de Moscú y nada más se reía. Después me dijo: ‘Tienes razón, eso fue lo que pasó’”, concluyó Schwartz.