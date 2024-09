América conquistó su quinto título en la era de André Jardine, a media semana frente al Columbus Crew de la MLS, pero fracaso en su intento por meterse a los puestos importantes de la Liga MX, luego de caer (0-1) contra los Pumas.

Lee también ¡Clásico Capitalino Auriazul! Pumas cortó la racha de 10 años sin vencer al América de visita en fase regular

Luego de la derrota en el Clásico Capitalino, el capitán Henry Martín habló fuerte sobre la caída frente a los Pumas y de su reciente título.

¿Qué fue lo que dijo Henry Martín?

"Eso lo sabemos, no lo tenemos que decir. El partido pasado si perdíamos iba a ser un fracaso, pero ganamos y es una copa de mierda que no vale nada", explotó el goleador azulcrema.

"La Bomba" restó importancia a las críticas y aseguró que se enfocan en lo que hacen al interior del club azulcrema, que busca revertir el camino rumbo a la Liguilla del futbol mexicano.

"A qué se juega. Sabemos que es así, sabemos a lo que nos enfrentamos y por eso vemos más adentro que fuera", enfatizó.

Henry Martín también habló sobre la derrota contra los Pumas

Henry Martín aceptó molestia luego de perder el Clásico Capitalino contra los Pumas en el estadio Ciudad de los Deportes, pero aseguró que van a revertir la situación.

"Siempre es fuerte perder y más un Clásico, claro que nos duele. Tenemos que levantar esto, esto no termina aquí, queda mucho por delante. Afortunadamente el torneo se presta para revertir. América va a clasificar y ya en Liguilla vemos", declaró.

¿Qué fue lo que ocurrió en el gol de los universitarios?

El atacante de los azulcrema explicó que el gol de los universitarios se dio por un error de comunicación de sus zagueros.

"Realmente perdimos por un error de comunicación, chocan, no sé. Después de ahí no hacen más, el equipo hizo hasta donde pudo, luchó, todos han pasado por estos viajes de no estar al 100", concluyó.

¿Cómo fue el gol del equipo del Pedregal?

La defensa azulcrema intentó despejar el balón, sin embargo, dos zagueros chocaron entre sí y uno más disparó incorrectamente.

El rebote le llegó a Guillermo Martínez, quien le cedió el esférico a Piero Quispe.

Quispe entró al área y de pierna derecha disparó cruzado para vencer a Luis Ángel Malagón.