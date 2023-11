Ricardo Ferretti sorprendió a propios y extraños, ya que se alejó un momento de los banquillos para incursionar en la televisión, debido a que fue presentado con bombo y platillo por la cadena ESPN para analizar los partidos en Futbol Picante.

Y el entrenador brasileño de inmediato comenzó a generar polémica, debido a que en su primera intervención tuvo una pelea con Álvaro Morales, ya le exigió que se callara porque no lo dejaba hablar.

¿Por qué Fernando Schwartz habló mal de Álvaro Morales?

Lugo de que la bronca en vivo entre Álvaro Morales y el Tuca Ferretti se volviera viral en redes sociales, Fernando Schwartz aprovechó para irse en contra del comentarista de ESPN, ya que lo tachó de payaso y que le faltó al respeto al entrenador brasileño.

“Si el payaso no respeta ni a Tuca… eso es un payaso agresor y vulgar. Qué sabrá que le permitan tanto”.

Si el payaso no respeta ni a Tuca…..eso es un payaso agresor y vulgar. Que sabrà que le permitan tanto. — FERNANDO SCHWARTZ #nuncabajolosbrazos (@fersch_4) November 2, 2023

¿Negó que Álvaro Morales sea periodista

Luego de que lo llamara payado en su cuenta de X, Fernando Schwartz respondió a un comentario donde aseguró que Álvaro Morales es todo menos periodista, ya que asegura que nunca ha merecido ese adjetivo por su manera de manejarse en la tele: “¿Periodista? No pongas adjetivos a quien no merece”. Hasta el momento el polémico comentarista de ESPN no le había respondido.