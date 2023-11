Hace unos días se dio a conocer que Ricardo Ferretti iba a dejar los banquillos por un momento para incursionar en la televisión como analista de ESPN, lo que para muchos significa polémica garantizada.

Y en su primera aparición en Futbol Picante, el entrenador dejó claro que su personalidad será la misma que en los banquillos, ya que tuvo su primer enfrentamiento con Álvaro Morales.

¿Qué le dijo el Tuca Ferretti a Álvaro Morales?

En su primer programa como integrante de Futbol Picante, el Tuca Ferretti descartó que el América sea invencible en el torneo, pero fue interrumpido y cuestionado por Álvaro Morales, lo que generó el primer coraje del brasileño.

“Ya cállate, Álvaro, carajo, no me dejas hablar, no me dejas discutir, estás diciendo una tontería. Sí hay equipos que le pueden ganar al América, como chingados no”, dijo uno exaltado Tuca.

😡💢 ¡¡YA HICIERON ENOJAR AL TUCA!! ¡CAGAJO!



¿Ferretti cree que América no es favorito?

Luego de que estuviera en la transmisión del Atlético de San Luis frente al América como analista, Ricardo Ferretti aseguró que con lo que se le vio a las Águilas no son favoritos para quedarse el título del Apertura 2023.

“No tiene chance de ser campeón... el partido de hoy no los deja satisfechos ni a ellos mismos", afirmó durante su intervención.