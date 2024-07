Fernando Schwartz tundió con todo al Caramelo: 'Se aprovecha de los demás y es un borracho'

Desde hace un par de años, surgió un fanático, principalmente de la Selección Mexicana, quien acompañaba al Tri en cada uno de sus partidos, ya fueran amistosos u oficiales: Caramelo.

No obstante, con el paso del tiempo, el extravagante aficionado comenzó a aparecer en eventos internacionales, aunque ya no se trataban de futbol. Esta situación enfureció a más de uno, ya que era claro que Héctor Chávez, su nombre real, sólo estaba buscando reflectores y protagonismo.

¿Qué dijo Fernando Schwartz del Caramelo?

Pese a que gozó de una cierta fama cuando comenzó a aparecer en los partidos de México, ésta poco le duró a Caramelo, ya que en redes sociales constantemente es atacado por los internautas. Incluso ya lo ven como un mal augurio.

Uno de los que más severo ha sido en contra del pintoresco fanático mexicano es Fernando Schwartz, quien constantemente lo ha tundido, siempre señalando que es un oportunista que sólo quiere reflectores encima.

Sin embargo, parece que la paciencia del periodista mexicano llegó a su fin. Luego de que España eliminó a Francia en la Euro 2024, cuando Lamine Yamal salió del campo, le lanzó su sombrero de charro, situación que enfureció a más de uno.

Fue por ello que Schwartz usó sus redes sociales y además subió un video donde despotricó contra Caramelo, señalando sus malas actitudes, que ha pisoteado a mucha gente y la más polémica, que se la pasa bebiendo todo el día.

"Yo no odio a Caramelo, pero me choca la gente que se mete por todos lados aprovechándose de los demás, trepándose sobre los demás, pisoteándose a los demás y un encajoso terrible que es Caramelo. Su afán protagónico no tiene límites. Cuando izaron la bandera de México en Qatar se quería meter entre el CEO del Mundial y la embajadora de México en Qatar. Imagínese a dónde llega el desparpajo, la desfachatez y la grosería.

"Un tipo que se conserva muy bien porque se la vive en alcohol todo el día y además no puede traer los símbolos patrios como los trae cargando por todos lados en forma incorrecta", dijo el comentarista.