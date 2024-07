Jordi Cortizo criticó el Gigante de Acero y la afición de Rayados explotó en su contra

El nombre de Jordi Cortizo ha sido uno de los más sonados en los últimos días, ya que el futbolista de 28 años sonó fuerte para ser fichaje de las Chivas este Apertura 2024, aunque de momento sigue en Monterrey.

Sin embargo, el atacante esta vez se hizo tendencia en redes sociales, no por su vínculo con el Guadalajara, sino por unas declaraciones que no agradó a la afición de Rayados, ya que criticó a su estadio.

¿Qué dijo Jodi Cortizo del Gigante de Acero?

El estadio de Monterrey es uno de los más modernos, no sólo de México, sino de Latinoamérica. Al grado de que será una de las tres sedes elegidas para albergar la Copa del Mundo de 2026.

Sin embargo, la realidad es que la cancha del Gigante de Acero dista mucho de la calidad esperada, aunado a que las condiciones climáticas no ayudan mucho al desempeño de los futbolistas.

“Yo aquí termino liquidado por el calor… Aquí es la locura, aquí salgo empapado, me sudan los talones, las calcetas te las tienes que cambiar al medio tiempo. Nuestro estadio es un horno y en la cancha está más cabrón. A mí eso me cansa más en todos los sentidos, es un ahogo más culero, así como de humedad, estás todo sudado, el calor cabrón, sientes pesadas piernas y me deshidrato mucho más al sudar tanto y me siento más cansado”, dijo.

¿Alabó a la casa de los Tigres?

Por otra parte, Cortizo admitió que se quedó totalmente sorprendido la primera vez que asistió al Estado Universitario para enfrentar a Tigres, debido a que jamás se imaginó que la afición cantaba con tal fuerza que hacían vibrar las bancas.

“Me acuerdo que estaba en la banca, las primeras veces que salí a la banca. Y me acuerdo cuando la afición de Tigres grita lo de “La U, la U, la U”. Temblaba la pinche banca y yo así de cómo, qué pedo que este ambiente, estoy acostumbrado a que vayan 25 personas a mis juegos”, agregó.