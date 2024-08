La Casa de los Famosos se ha convertido en el tema del que todos los mexicanos están hablando. Y es que las polémicas están a la orden del día en el reality show, donde hasta los futbolistas han salido a relucir en algunas de las pláticas que han tenido los participantes.

Hace unas semanas Karime Pindter dio a conocer que mantuvo una relación con un jugador del América, aunque nunca dijo su nombre. Las redes sociales hicieron su trabajo y todo apunta a que se trató de Israel Reyes. Ahora fue Gala Montes quien de manera inesperada dijo que tuvo un efímero romance con un futbolista de Tigres.

¿Con qué jugador de Tigres salió Gala Montes?

Hace unos días, Ricardo Peralta, Gala Montes y Mariana Echeverría (cuando aún estaba en la casa), tuvieron una charla sobre sus relaciones con figuras del espectáculo o los deportes, recordando que la más recién expulsada es esposa del portero del León, Óscar Jiménez.

Fue entonces cuando de manera inesperada, Gala Montes hizo una revelación que sorprendió a más de uno, ya que dio a conocer que tuvo un efímero romance con un futbolista de los Tigres.

La famosa actriz de Televisa dijo que la noticia de su salida con el jugador del cuadro de la UANL no tuvo mucho echo, ya que si bien es hijo es un entrenador famoso, él nunca pudo hacer despegar su carrera y hace unos años había migrado al balompié de Guatemala.

Se trataba del hijo del Travieso Guzmán, Daniel Guzmán Miranda, quien es canterano de Santos, pero pasó por Tigres y varios equipos de la Liga MX y Liga de Expansión, aunque nunca pudo destacar y fue a ligas de Centroamérica.

Daniel Guzmán Jr. fue el futbolista con quien salió Gala Montes. Foto: Imago7

“Sólo me relaciono con actores, músicos, los peores. Salí con un futbolista, no es muy famoso según yo, pero es hijo de uno que sí era muy famoso. La conversación era nula, pero salimos un día y dije no vale”, comentó Gala.

Al parecer, Mariana Echeverría sí lo sabía, ya que fue ella quien dijo el nombre: “¿Daniel Guzmán Jr.?”, recibiendo una afirmación inmediata.