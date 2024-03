Lo que parece ser una fiesta al exterior de algún estadio, se trata en realidad de la boda de un aficionado del América, quien decidió celebrar en honor a su equipo.

En el video que circula en redes sociales, se le puede ver a él portando la camiseta azulcrema, mientras que su pareja sostiene una bandera del club.

De fondo se escucha el himno del América, mientras que los invitados complementan con cánticos hacia el campeón del futbol mexicano.

Afortunadamente esto provocó reacciones positivas entre los aficionados al equipo azulcrema, quienes emitieron comentarios como: : "¡Qué preciosidad! Eso chingao y no invitaron", "Ya me vi", "Cuando me case no diré nada, pero habrá señales", "La boda que espero de mi hijo", "Tuve una visión".

Un usuario de redes sociales reveló que dicha celebración tuvo lugar en Guadalajara y ‘el más americanista’ fue quien se casó.

