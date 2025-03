Luego de muchos años en el futbol del extranjero (Portugal, España y Estados Unidos), Héctor Herrera regresó en 2025 a la Liga MX para reforzar al Toluca. Sin embargo, todo lo que se habla del HH son temas ajenos al futbol.

Sobre todo, luego de que se confirmó el divorcio con su esposa Shantal Mayo en días recientes. Cabe destacar que en meses anteriores ya había muchas especulaciones, debido a que ambos habían borrado sus fotos juntos en redes sociales.

Lee también Raúl Orvañanos cerrará su ciclo con FOX SPORTS ¿Dónde narrará ahora el comentarista?

¿Por qué se divorció Héctor Herrera?

Desde que Shantal Mayo, ahora exesposa de Héctor Herrera, anunció mediante un comunicado en redes sociales que habían decidido terminar con su matrimonio, muchos esperaban una reacción del HH, pero hasta ahora había optado por no tocar el tema de manera pública.

Sin embargo, el futbolista del Toluca recién sorprendió con una entrevista dada a Adela Micha, a quien le reveló los verdaderos motivos por los cuales se divorció. El canterano de Pachuca, sin entrar en muchos detalles, admitió que fue por una acción que él cometió.

“Yo cometí un error que prefiero no entrar en detalles, porque tengo dos hijos y van a ver la conversación. Soy consciente de lo que hice y asumo mi responsabilidad, estoy pagando las consecuencias, pero estoy tranquilo. Me hubiese encantado seguir, nunca me quise separar", señaló Héctor Herrera.

Además, aprovechó para defender a Shantal Mayo, ya que se ha especulado que comenzó una relación con otro futbolista. Herrera aseguró que todas esas son noticias falsas y, aunque fueran ciertas, ella es libre de hacer lo que desee en la nueva faceta de su vida.

"A raíz del comunicado que ella sacó se han generado muchas especulaciones sobre que ella está saliendo con un excompañero mío, que lo podría hacer porque es una mujer libre, pero eso no es cierto.

"La han criticado mucho, ha recibido muchos comentarios negativos y eso me parece injusto. Ella es la menos culpable de nuestra ruptura, del término de nuestro matrimonio. A mí no me gusta, me duele lo que está pasado, el que cometió el error fui yo y no me parece bueno que la estén acusando", finalizó el HH.