Lejos de las polémicas que marcaron su paso en el balompié mexicano, Carlos "Gullit" Peña decidió empezar un nuevo capítulo de su vida en Los Ángeles, California. No precisamente como futbolista, sino como maestro; ya que abrió una escuela para enseñarle a las infancias todo sobre este deporte.

La "Gullit Academy" es su nuevo negocio. Y como academia deportiva, busca desarrollar jugadores profesionales en el área de Los Ángeles. Especialmente, en un contexto donde la Major League Soccer (MLS) crece con figuras como el astro argentino, Lionel Messi.

"Quiero seguir jugando futbol. No me da ni pena, ni miedo porque sí tuve un problema de alcoholismo. Después, me metí con Julio César Chávez. Voy bien, estuve haciendo rehabilitación, tengo a veces una persona que me cuida, sigo en pláticas. La verdad, así como me pasó a mí, le puede pasar a cualquier familia", platicó Peña para los micrófonos de ESPN.

"Gullit" decidió abrir la academia en Estados Unidos para marcar una distancia con los escándalos que lo acompañaron en México. Y es que, a lo largo de su carrera como futbolista, los excesos y su bajo rendimiento lo llevaron al retiro, pese a que empezó como un jugador que podría haber vivido un futuro distinto.

"No es difícil si uno quiere cambiar. Sí es difícil cuando tienes a gente que no te apoya, pero si tienes a la gente que te apoya y uno quiere cambiar no pasa nada, es fácil. Quiero seguir jugando futbol, quiero lo mejor siempre para mí y para la gente que amo y me rodea, siempre voy a querer lo mejor", finalizó.

El paso de "Gullit" Peña en el futbol mexicano

En el 2009, "Gullit" Peña debutó con los "Tuzos" de Pachuca. Y años más tarde, se consolidó con "La Fiera" de León, formando parte de la conquista por el bicampeonato.

Esto lo llevó a formar parte de la Selección Mexicana, sumado a su paso por Chivas, Cruz Azul y Necaxa.

Además, se aventuró en el balompié europeo con los Rangers de Escocia.

Sin embargo, su carrera estuvo marcada por sus salidas a fiestas, las cuales derivaron en excesos y un bajo rendimiento.

