El torneo regular terminó con la noticia de que Cruz Azul fue el mejor equipo del Apertura 2024 con 42 puntos, pero para conocer si la Máquina podrá llegar a la final, el campeonato tendrá que parar por un tiempo de dos semanas, la primera por la fecha FIFA y la segunda por el Play-In, situación que a muchos les molesta, así lo manifestó Hugo Sánchez.

¿Qué dijo Hugo Sánchez del Play-in?

Para el Pentapichichi es una lástima que el campeonato mexicano se pare de una manera tan abrupta, cortándole el buen paso a equipos como Cruz Azul, Toluca, Tigres y Pumas que hicieron un buen torneo.

“¿Qué es eso de Play In? ¿De dónde salió? Estos partidos se juegan en Estados Unidos o México. ¿Cómo se debería de llamar en México? Es una chorrada, por no decir otra cosa”, destacó Hugo Sánchez enojado.

Hugo destacó que el Pay-In debería de tener otro nombre y que no suene estilo Estados Unidos, como “Otra Chance”.

¿Por qué se juega el Play-In en la Liga MX?

El Play-in es una frase previa a los Playoffs, usándose por primera vez en la Pandemia y es un formato que le permite a los cuatro equipos por conferencia tener una oportunidad de calificar a la liguilla, normalmente esto se usa en la NBA.

Hugo Sánchez levanta la mano para encabezar la Federación Mexicana de Futbol / FOTO: IMAGO7

Cabe destacar que, en alguna ocasión, Emilio Azcárraga, explicó la situación de este formato en la Liga MX; “se hace porque se quedan a deber juegos, de todos los equipos les debemos juegos, esa mitad de temporada no se jugó, no se jugó esa Liguilla. Entonces se generan estas ideas del Play-In para no afectar la economía de los equipos y pagar en el total de juegos, a las televisoras se le deben los juegos, pero yo creo que deberíamos tener una Liguilla natural.