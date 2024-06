Este lunes el streamer español Ibai Llanos despertó la preocupación en todos sus seguidores al filtrarse unos videos suyos abandonando el aeropuerto internacional de la Ciudad de México en silla de ruedas y aparentemente, inconsciente.

Sin embargo, al arribar a su país de origen, el presidente campeón de la primera Kings World Cup brindó tranquilidad al explicar por qué se mostró en ese estado.

IBAI LLANOS, INCONSCIENTE Y EN SILLA DE RUEDAS A SU REGRESO A ESPAÑA

"Llevaba una cuajada de México que he ido al avión sin dormir porque salí de fiesta por Monterrey espectacular. No puedo decir otra cosa. Llevaba una cuajada de cojones. No me pasa nada, tengo tos. Es lo que tiene pillar un avión sin dormir nada, es así. Ni siquiera he ido al médico ni nada, les contaría que tengo y no tengo nada. Ahora, he dormido y estoy de puta madre" confesó en su primer stream de regreso a España.

