Ibai Llanos, bromea con México por asistencia en el Final Four: "No traigo La Velada aquí ni aunque me paguen, es una decepción grande"

El fin de semana pasado la Kings League llevó a cabo la primera edición de la Kings World Cup, la cual ganó Porcinos, el equipo presidido por el famoso creador de contenido español Ibai Llanos, socio de Gerard Piqué. La sede del primer Final Four de dicho torneo fue el estadio BBVA de los Rayados de Monterrey y el ambiente fue de fiesta de principio a fin, aunque el streamer campeón bromeara con la asistencia.

Al comenzar el evento, el Gigante de Acero no estaba lleno, por lo que Ibai bromeó con no regresar ni traer más eventos al país "ni aunque me paguen 5 palos".

“La Velada no la traigo a México. No traigo La Velada aquí ni, aunque me paguen 5 palos. Esto es una decepción grande” dijo Ibai en la previa.

Ibai Llanos, decepcionado porque la Kings World Cup no ha conseguido llenar el Estadio de Monterrey, bromea con la posibilidad de no traer La Velada a México. 🇲🇽



Sin embargo, al final destacó que es normal que no esté lleno el estadio hasta que empiece el mismo. Más tarde, en una publicación donde sostiene el trofeo de campeón, Llanos señaló que "no olvidaré Monterrey en mi vida. No olvidaré México en mi vida".

