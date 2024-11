Javier Aguirre no comenzó de la mejor manera su tercera etapa al frente de la Selección Mexicana.

El Vasco únicamente ha conseguido dos victorias en los cinco partidos que ha dirigido desde que fue nombrado como sustituto de Jaime Lozano hace ya casi cuatro meses.

Sin embargo, la derrota que sufrió en la ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf ante Honduras en San Pedro Sula generó un sinfín de críticas en su contra.

Cierto sector de los medios de comunicación y de los aficionados, han cuestionado fuertemente algunas decisiones que ha tomado el experimentado entrenador mexicano.

Sin embargo, Javier Aguirre ha sabido manejar dichos señalamientos, gracias al manejo que lo ha caracterizado a lo largo de su trayectoria.

Una de las principales características de El Vasco es saber cómo tener un buen trato con la prensa, por lo que, en sus conferencias, suele brindar momentos que quedan marcados.

En esta ocasión, el director técnico de la Selección Mexicana decidió bromear con los reporteros presentes en la rueda, previo a la vuelta contra Honduras, al recordar el famoso “cállese, carajo”.

¿Cómo imitó Javier Aguirre a Tuca Ferretti?

Javier Aguirre no dejó pasar la oportunidad de burlarse y decidió imitar a Ricardo Ferretti, quien regaló uno de los momentos más tensos y, al mismo tiempo, chuscos de los medios de comunicación.

“[Ansioso] de que se acabe esta madre (conferencia). Es de las cosas que a los entrenadores menos nos gustan y yo lo llevo con bastante paciencia. Hay unos que se levantan y dicen: primero las mujeres que no sé qué”, respondió El Vasco al ser cuestionado si estaba nervioso por el juego en el Estadio Nemesio Diez.

"QUE SE ACABE ESTA MADRE" 😅🇲🇽🗣️



Lo del 'Vasco' Aguirre nunca aburre cuando se trata de una conferencia de prensa, y esta vez, citó a un viejo conocido del fútbol mexicano... 👀

El seleccionador nacional justificó su broma sobre el Tuca al asegurar que él tiene su propio estilo para sobrellevar las pláticas con los medios porque no es una situación del todo entretenida.

“Yo medio las llevo así (conferencias de prensa) para que nos la pasamos bien, pero no es agradable estar aquí. Yo prefiero irme a entrenar”, reveló.

Cabe recordar que el momento al que se refería Javier Aguirre se dio en una conferencia luego de los cuartos de final del Clausura 2016, cuando Tigres quedó eliminado por Monterrey en el Clásico Regio.

En aquel momento, el Tuca Ferretti estalló en plena rueda de prensa contra un reportero que no respetó las reglas del entonces entrenador de los Universitarios y provocó su furia al grado de que terminó abandonando la sala.

“Para mí, primero las damas. En su casa, usted pones sus reglas, en mi casa las pongo yo y nosotros aquí estamos acostumbrados así. No voy a discutir con usted, es las damas primero y se acabó, punto. Así tengo seis años aquí y usted no me va a decir qué carajo tengo que hacer. Cállese, carajo. Cuando este cabrón se calle, yo regreso”, explotó el actual analista de ESPN.