Jorge Campos ha sido parte fundamental del éxito del equipo de TV Azteca para las transmisiones de la Selección Mexicana y partidos estelares de la Liga MX bajo esa señal, formando grupo con Christian Martinoli, Luis García, 'Zague', entre otros.

Sin embargo, el 'Inmortal' fue preguntado sobre la posibilidad de emigrar rumbo a Televisa, aprovechando el momento de fichajes de la televisora de Emilio Azcárraga, que recientemente ha firmado a David Faitelson y André Marín, ambos excompañeros de Campos en TV Azteca.

¿Qué dijo Jorge Campos sobre irse a Televisa?

Campos, finalizada su carrera como futbolista histórico de la Selección Mexicana y de los Pumas de la UNAM, entre otros equipos, se unió a las filas de TV Azteca como comentarista, llevado ahí gracias a la influencia de un personaje cercano a él: André Marín, motivo por el que su respuesta sobre una posible salida a Televisa sorprendió.

"Ya se fue (Marín), a ver si me quieren llegar, no me han dicho nada. André Marín fue fundamental, siempre me apoyó y fue fundamental para que llegara a TV Azteca", respondió el 'Inmortal' a la esposa de Andrés Guardado, Sandra de la Vega, en su podcast.

Hasta el momento no se ha sabido sobre algún acercamiento de Televisa con Jorge Campos, aunque sí se ha especulado sobre Martinoli, algo que luce más complicado por la llegada de David Faitelson.