El programa 'Futbol Picante' de ESPN se volvió en escenario de un tenso momento entre sus panelistas. Esta vez, el protagonista fue Jorge Pietrasanta, quien estalló contra Dionisio Estrada y Ciro Procuna durante la emisión del pasado sábado 6 de octubre, cuando se discutía el resultado del Clásico Tapatío.

Todo comenzó cuando, tras analizar la rueda de prensa de Fernando Gago por la derrota de las Chivas ante Atlas, Ciro Procuna, moderador de la mesa de especialistas, cedió la palabra a Pietrasanta para conocer su opinión.

Sin embargo, el comentarista deportivo, visiblemente molesto por algo, respondió con un contundente: “No tengo nada más que decir”, lo que provocó la intervención inmediata de Dionisio Estrada, quien aprovechó para realizar su análisis sobre el desempeño del Rebaño.

Piestrasanta perdió los estribos en plena transmisión

Fue entonces cuando Jorge Pietrasanta explotó, interrumpiendo a su compañero y reclamándole de manera airada.

“Te dieron la palabra, te dieron la palabra, me estás escuchando o no me estás escuchando”, exclamó Pietrasanta en un tono elevado, dejando a sus compañeros visiblemente sorprendidos por su reacción.

Momentos de tensión se vivieron en el programa de Futbol Picante, de ESPN. FOTO: Captura

En la mesa, además de la presencia de Pietrasanta, Estrada y Procuna, se encontraban Paco Gabriel de Anda, Héctor Huerta y Felipe Ramos Rizo, quienes solo se remitieron a escuchar la discusión.

La discusión subió de tono, cuando Pietrasanta arremetió contra Estrada, acusándolo de ignorar los comentarios de los demás panelistas y de que sus argumentos en la mesa han perdido credibilidad.

"¿Es común de tu parte ignorar a la gente? (...) No te preguntaron a ti. Empezaste diciendo que hay una falta del Tiba Sepúlveda, con eso ya no se te puede creer absolutamente nada. ¡A ti nadie te cree!", agregó Pietra a Estrada.

Ciro Procuna también salió 'raspado'

Ciro Procuna, quien se encontraba moderando la mesa de debate, intentó intervenir para calmar la situación, pero terminó también involucrado en la discusión.

“Me interrumpiste cuando yo iba a hablar, no es común que interrumpan al hablar para mandar a algo más. (…) Pero antes me interrumpiste y dijiste: ‘vamos primero a esto’. Yo quise hablar antes y me dijiste: ‘No estamos hablando de eso’”, recriminó Pietrasanta a Procuna..

¿En qué momento Jorge Pietrasanta se perdió por completo? En Televisa me caía bien, cumplía con su trabajo y nos regaló algunas narraciones épicas del América. Pero esto es LAMENTABLE.

pic.twitter.com/3tQKmiN9Gl — Roberto Haz (@tudimebeto) October 6, 2024

El ambiente se tornó aún más tenso cuando Ciro Procuna intentó defenderse, diciendo: “Te cedí la palabra y no quisiste agregar nada más. Te cedí la palabra después. Si no quieres opinar, no pasa nada, pero tenemos que seguir con el tema”, expresó Procuna.

El incidente rápidamente se hizo viral en redes sociales, donde los usuarios no tardaron en comentar la acalorada discusión.