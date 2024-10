Los aficionados de Chivas, cada que se quedan sin entrenador, comienzan a pedir el regreso de Matías Almeyda, técnico con el que tuvieron su última gran época dorada, ganando cinco títulos.

Tras la polémica salida de Fernando Gago, uno de los nombres que más ha sonado es el del Pelado, quien luce complicado que pueda tener una segunda etapa en Guadalajara, debido a que tiene contrato por cinco años con el AEK Atenas.

¿Quién pidió el regreso de Almeyda a Chivas?

Matías Almeyda es la opción que más ha sonado para tomar las riendas de las Chivas a partir del próximo torneo. Incluso, en días pasados se llegó a decir que ya tuvo una charla con Amaury Vergara.

Eso ha ilusionado a los aficionados de Chivas, quienes sueñan con volver a ver al Pelado en el banquillo, debido a que consideran que sabe lo que significa el Rebaño Sagrado y lo volverá a hacer protagonista.

Bajo el mando de Matías Almeyda, Chivas levantó cinco título, incluido el Clausura 2017 ante Tigres. Foto: Imago7

Uno de los que manifestó su fe en que la directiva rojiblanca haga todo lo posible por traer de regreso a Almeyda fue Jorge Pietrasanta, quien aseguró que no hay mejor opción que el argentino para ser el siguiente entrenador.

“A veces las segundas partes no son buenos, pero en este caso sí, hay mucho cariño, mucha conexión, mucho de todo, la afición está muy conectada con Matías Almeyda, me parece que podría ser la mejor opción que podría tomar Chivas para la siguiente temporada, difícilmente se nota que haya una conexión de un extécnico con un equipo, lo que dejó Matías con el Guadalajara es un cariño que va pegado”, comentó.

¿Almeyda negó que vendrá a Chivas?

Pese a que hay muchas expectativas entre los aficionados de Chivas con el posible regreso de Matías Almeyda, el argentino paró en seco todos esos rumores, al asegurar que no tiene ningún contacto con la directiva tapatía y está enfocado en el AEK.

“Con respecto a lo de México, hace más de un mes que se viene hablando, un mes. (En Chivas) cambiaron de entrenador, un gran club en el que yo estuve, que viví una etapa de mi vida muy linda. Esos fans también me dieron.

"En dos años y medio llegamos a siete finales y conseguimos cinco títulos, entonces quedó al fuerte. Ahora, yo no he hablado con nadie, es mentira. No tengo tiempo, mi energía esta puesta en que AEK tiene que ganar. Yo trato de no mentir”, declaro Almeyda.