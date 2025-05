Estas son algunas de las humillaciones que David Faitelson recibía de José Ramón Fernández

El periodismo deportivo mexicano atraviesa una tormenta tras el enfrentamiento público entre David Faitelson y José Ramón Fernández.

Lo que comenzó como un comentario en el programa Fútbol Picante de ESPN se convirtió en un escándalo que ha polarizado a la audiencia y mantiene al gremio en vilo.

La disputa, que incluye acusaciones de maltrato emocional, psicológico, físico y señalamientos sobre adicciones, ha desatado una ola de reacciones en redes sociales.

El conflicto se encendió cuando Fernández, durante un programa en vivo de ESPN, criticó la exclusión del León del Mundial de Clubes y calificó a ciertos periodistas de Televisa como “sicarios” del periodismo, en aparente alusión a Faitelson, ahora en TUDN tras su paso por ESPN y Azteca Deportes.

Faitelson respondió con una acusación grave: afirmó que Fernández perdió su lugar en TV Azteca por problemas de adicción a la cocaína. Este comentario desató críticas en redes, donde usuarios reprocharon a Faitelson por ventilar un tema tan sensible.

Lejos de retractarse, Faitelson intensificó la controversia con un mensaje en X:

"Sobre lo sucedido ayer en esta red social, quiero dejar en claro lo siguiente: No permitiré que nadie me ofenda, que nadie lastime mi reputación, mi dignidad y la de mi familia. ¡Se acabó! Fueron más de 30 años de un maltrato emocional, psicológico y hasta físico. Se metió con mi cuerpo, con mi fe, me humilló y aplastó mi autoestima bajo el disfraz del ‘maestro’, del ‘jefe’, del aparente ‘líder’, del ‘mejor periodista’ que ha existido. Ya basta!! Ni una vez más…No lo permitiré…Me atacan, ataco. Punto", compartió Faitelson en X.

¿Cuáles son la humillaciones que José Ramón Fernández ejerció sobre David Faitelson?

Un video viral en redes sociales recopila las humillaciones que Faitelson asegura haber sufrido durante 30 años.

CARA DE PASTEL

En la primera parte del video se puede apreciar un segmento donde se ve a un joven David Faitelson en la mesa de uno de los programas de Azteca Deportes, justo en el momento en que celebraran un aniversario.

"A quién se lo damos a que lo corte (el pastel) a David Faitelson, el más jovencito, además tiene cara de pastel", dice Joserra en clara burla sobre el aspecto del joven reportero en aqullos años.

DOTADO DE PAPITAS Y COCA COLA

En otro segmento, igual en la mesa de analistas deportivos de TV Azteca, David Faitelson recibió otra burla de parte de José Ramón al afirmar que era un joven dotado, pero de comida chatarra, mientras el propio periodista clavaba la mirada en el escritorio.

"Es un hombre dotado, dotado físicamente con papitas, refrescos y coca colas", dijo Joserra.

BURLAS SOBRE SU RELIGIÓN

Ya en epocas mas recientes, cuando ambos eran compañeros en ESPN, José Ramón se burló de la afinidad religiosa de David.

"Un ateo como tú no puede ir a la Basilica", dijo Fernandez, mientras Faitelson le pedia que mejor hablaran de deportes. "Eres hebreo, que por cierto Faitelson, tu ciudad natal fue lastimada por los bombardeos", continúo diciendo Joserra.

"¡Cállate la boca! El jefe y el amo aquí soy yo"

En otra ocasión, igual durante las transmisiones de ESPN, José Ramón Fernández ofendió a Faitelson acusandolo de tener un retraso mental, por no coincidir con su opinion. Además de que también lo humilló frente a las cámaras en un programa en vivo dejando en claro que él era el jefe.

"Ya Faitelson... ¡Cállate la boca de una vez por todas! Ya cállate, basta... El jefe y el amo soy aqui yo", gritó Joserra.

Para rematar el video, la grabación cierra con unas palabras de Faitelson donde retieraba en su momento que Fernandez no debía seguirlo tratando como en antaño: "No me puede seguir tratando como el mismo pendejo de hace 20 años, pero para él eso no existe, él sigue creyendo que yo tengo que ser el tipo en el que puede depositar toda esa furia".