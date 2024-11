Luego de consagrarse como el máximo anotador de los Diablos Rojos del Toluca con 249 goles y después de estar al frente de la dirección técnica con equipos como los mismos Diablos, Chivas y Querétaro, José Saturnino Cardozo se encuentra sin equipo y mientras encuentra alguna oferta interesante se ha dedicado al golf, donde hace poco hizo un hoyo en uno y se ganó un lujo automóvil.

¿Qué dijo José Saturnino Cardozo tras lograr un hoyo en uno?

El estratega estuvo presente en un Facebook Live organizado por el Toluca, donde platicó su historia dentro del club y que es lo que ha hecho como estratega, en esta conversación estuvo el narrador, Christian Martinoli.

Fue precisamente el narrador quien le preguntó como fue la hazaña del hoyo en uno; “La verdad fue a un evento al que yo no tenia pensado ir. Un día entes el que me marcó fue Francisco Kikín Fonseca, me dijo que no podía acudir y me dijo, goleador vete a divertir”, explicó el diablo mayor.

Cardozo festeja incrédulo luego de que realizó un hoyo en uno que lo hizo ganar un Porsche. Foto: Especial

El torneo Akron Experience se llevó en el campo Atlas Country Club, donde logró el Hole in One en el hoyo 14; “nuca había hecho un hoyo en uno, cuando termine mi etapa como entrenador del Toluca, busque realizar otro tipo de actividades y una de ellas fue el golf”.

“Tampoco es que juegue mucho, solo juego una vez por semana y hasta ahí, pero me sorprendí yo mismo, además debo de reconocer que quien me ayudó fue el caddie, quien me recomendó el palo para golpear la bola”, reconoció.

El auto que se ganó es un Porsche Macan de color azul y que esta valuado en un millón 298 mil pesos, dentro de las características que tiene es una aceleración de 0 a 100 e 6.2 segundos, tiene una velocidad máxima de 232km/h.

Foto: Imago7

El Diablo Mayor le comentó a Christian Martinoli que todavía no ha reclamado su premio y espera en los próximos días hacerlo.

En la cuestión técnica, José Cardozo dijo que antes de que comenzara el Apertura 2024 tenía la oferta de dirigir a dos equipos de la Liga MX, pero al final no se concretó. El ex-timonel de Toluca dijo que seguirá preparándose para cuando llegue la oportunidad.