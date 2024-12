Julio César Chávez traicionó a TV Azteca y apareció en un programa de Televisa

Julio César Chávez se convirtió en la máxima leyenda el boxeo mexicano, pero también es reconocido en todo el mundo gracias a sus épicas batallas arriba del ring.

Fuera de los encordados, el César del Boxeo encontró en las narraciones la manera perfecta de seguir ligado al deporte de sus amores, por lo que desde hace muchos años se ha consolidado como una de las caras principales de TV Azteca.

¿Julio César Chávez ahora estará en Televisa?

Julio César Chávez es el principal atractivo en las transmisiones de box en TV Azteca, ya que ha sabido hacer un buen equipo junto a Rodolfo Vargas, Rafael Ayala y Eduardo Lamazón.

Sin embargo, pese a que suelen ser los ganadores en rating, hace unas semanas la leyenda del boxeo nacional anunció que está contemplando renunciar a la televisara del Ajusco, debido a que tiene en mente otros proyectos.

“Me veo más viejo (en cinco años). Retirado, ya no quiero trabajar en TV Azteca, un año más y ya, ya estoy muy cansado de tanto viajar, viajar y viajar. Solamente ir a peleas especiales", comentó en charla con Erik ‘Terrible’ Morales en el podcast 'Un Round Más'.

Sin embargo, recientemente muchos comentaristas han estado cambiándose de televisora y parece que el oriundo de Ciudad Obregón desea unirse a esa ‘moda’, ya que se le vio en Televisa.

Julio César Chávez estuvo apoyando a su hija, Nicole, en el programa de 'Las Estrellas bailan en Hoy'. Foto: Especial

A más de uno sorprendió la noticia de que JC Chávez traicionó a su televisara y se unió a la competencia. El exboxeador decidió hacer esto como muestra de apoyo para su hija Nicole.

La hija menor de Chávez está participando en el programa ‘Las Estrellas bailan en Hoy', donde dejó de lado el boxeo para mostrar sus dotes como bailarían, ya que fue pareja de su hija en la pista.

La aparición de Julio César Chávez dividió a sus seguidores, ya que muchos señalaron que no debió hacerlo por respeto a TV Azteca, otros alabaron el hecho de que hace de todo para apoyar a su familia.

Eso sí, dejó claro que bailar no es lo suyo, debido a que pese a que dio todo de sí, la realidad es que los jurados no les dieron buenas calificaciones. De momento no se sabe si recibió un permiso especial para estar en Televisa.