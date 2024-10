El pasado jueves 3 de octubre, las instalaciones de Verde Valle, sede de entrenamiento de las Chivas, se convirtió en el epicentro de la polémica en el futbol mexicano.

Todo comenzó con la noticia de que Fernando Gago, actual entrenador del Rebaño Sagrado, dirigirá su último partido con el equipo este sábado antes de partir a Argentina para asumir el cargo de entrenador de Boca Juniors. Sin embargo, un nuevo escándalo acaparó la atención: un petardo fue detonado en la sala de prensa justo antes de una conferencia programada con los jugadores Fernando Beltrán y José Castillo, lo que desató una ola de críticas, entre ellas la del conductor de Telediario Guadalajara, Leonardo Schwebel, quien hizo tremendo coraje en plena transmisión al dar su punto de vista.

El incidente, que generó indignación entre los reporteros presentes, tuvo como protagonista al jugador Roberto “Piojo” Alvarado. Un estruendo hizo estremecer la sala de prensa y dejó a varios periodistas aturdidos, e incluso algunos resultaron con heridas leves.

El artefacto pirotécnico, identificado como un “barreno”, fue lanzado en dirección a la puerta de la sala, generando un ambiente tenso y peligroso que provocó que los medios de comunicación abandonaran las instalaciones en señal de protesta.

Horas después del incidente, el “Piojo” Alvarado salió a ofrecer disculpas y admitió que él fue el responsable de encender y lanzar el explosivo. Según sus propias palabras, no tuvo la intención de agredir a los presentes y afirmó que todo se trató de una broma mal ejecutada.

No obstante, las disculpas del jugador no fueron suficientes para calmar la indignación del gremio periodístico y la afición, quienes consideran inaceptable su comportamiento.

Las redes sociales no tardaron en encenderse con críticas y comentarios hacia el jugador de Chivas. Periodistas de renombre como Álvaro Morales y David Faitelson manifestaron su rechazo a la acción de Alvarado.

¿Qué dijo Leonardo Schwebel?

Sin embargo, uno de los comentarios más explosivos llegó por parte de Leonardo Schwebel, conductor de Telediario Guadalajara, quien arremetió en vivo contra el “Piojo” Alvarado, calificándolo de “imbécil” y “cobarde”.

“A ver tú, imbécil jugador, que no has demostrado nada en la cancha, que no has podido ser (digno) de un equipo tradicional, de un equipo bueno, de un equipo de mexicanos, de un equipo que requiere estar en los primeros lugares. Sí, a ti, imbécil jugador de las Chivas, que no lo has demostrado en la cancha, y que eres un maldito cobarde que mandas pirotecnia, que agredes a alguien; ese jugador, esos jugadores que se estaban riendo por el 'chistecito' de mandar pirotecnia a los elementos de prensa, o a cualquier otra persona; a ti jugador imbécil, que debería estar metiendo goles, que deberías demostrar por qué eres de las Chivas, tú imbécil, ten lo suficientes..., para demostrar que los tienes, pedir disculpas y que demuestres lo que eres porque hoy, tú estúpido jugador, eres un imbécil que no mereces estar en las Chivas”, dijo Leonardo Schwebel en su intervención en vivo.