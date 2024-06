Lalo Trelles presume viaje junto a Lorena Cid en Europa y lo tunden: '¿Es ganancia del material exclusivo?'

El comentarista deportivo Lalo Trelles se encontró en el 'ojo del huracán' mediático después de promocionar la cuenta de material exclusivo de su esposa, Lorena Cid, desatando una oleada de reacciones polarizadas en las redes sociales.

Luego de que su pareja decidiera incursionar en la venta de contenido exclusivo en la plataforma digital conocida por su material explícito, las reacciones han sido diversas.

Pero sobre todo, algunos usuarios criticaron la decisión de Trelles y Cid, adoptando un tono 'burlón' al insinuar que después de la inversión en la cuenta azul, era hora de ver algún retorno financiero. Estos comentarios reflejaban una mezcla de incredulidad y sarcasmo hacia la situación.

Por otro lado, hubo quienes elogiaron la apertura mental de Eduardo Trelles ante la decisión de su esposa de explorar esta forma de negocio.

¿Cuáles fueron las reacciones tras su viaje a Ámsterdam?

Sin embargo, el revuelo en las redes no se detuvo ahí. Recientemente, el excomunicador de Televisa Deportes ha sido objeto de nuevas críticas luego de compartir publicaciones sobre sus vacaciones en Ámsterdam.

Usuarios no tardaron en hacer referencia irónica a la rapidez con la que podrían haber cosechado beneficios significativos de la cuenta del material exclusivo, sugiriendo que las ganancias obtenidas en la primera semana de actividad en la plataforma habrían financiado sus recientes viajes.

Un nuevo saludo desde Ámsterdam, en donde hoy la expectativa en la Eurocopa es el juego Italia-España y Dinamarca-Inglaterra. Un Nivel de fútbol que solo se ve en Europa. pic.twitter.com/TGF7s9uJ9U — Eduardo Trelles (@eduardotrelles) June 20, 2024

Estas observaciones satíricas resaltan cómo la vida pública de Trelles y Cid ha sido objeto de un escrutinio minucioso desde que decidieron aventurarse en el mundo de contenido candente.

Para todos nuestros seguidores un saludo desde Ámsterdam, maravillosa ciudad en la que solo se habla de la Eurocopa. Aunque en nuestro caso iremos de aquí a otros destinos de Europa. Ya nos enteraremos como le va al Tri-Color en Copa América a nuestro regreso. pic.twitter.com/8wXse9vgmP — Eduardo Trelles (@eduardotrelles) June 19, 2024

"Disfrutando el dinero de los paje...", "Aplausos para ese genio de la inversión", "Saludos don Lalo y gracias por el OF", "Ya está dando frutos el Only, que belleza saludos Don Lalo", "Disfrutando de la Ganancias del Only Fans , eso es tener Mente de Tiburón", fueron algunos de los comentarios de los usuarios de la red social X.