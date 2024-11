Javier Aguirre tiene en puerta sus primeros compromisos oficiales con la Selección Mexicana. A mediados de noviembre, México se enfrentará a Honduras en los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League, por lo que ya se conocen a los convocados.

Cruz Azul será la base del Tricolor para estos encuentros, sorprendiendo las incorporaciones de Alexis Gutiérrez y Ángel Sepúlveda; llama la atención que ningún jugador de Rayados fue llamado, debido a que Germán Berterame quedó excluido.

¿Comentarista regio casi llora por exclusión de Germán Berterame?

La convocatoria pasada, en la que la Selección Mexicana se enfrentó a Canadá y Estados Unidos, una de las sorpresas de Javier Aguirre fue la convocatoria de Germán Berterame, quien ya ha cumplido con sus trámites de naturalización.

El jugador de Monterrey apenas tuvo actividad ante Estados Unidos, donde pudo disputar 21 minutos sin alguna llegada de peligro. Sin embargo, más de uno pensó que se convertiría en una constante del Vasco.

Sin embargo, para los choques ante los Catrachos, el atacante de Rayados brilló por su ausencia. Berterame no fue considerado por Aguirre, pese a que es de lo más destacado con su equipo, al sumar seis goles.

A Lucho Ibarra se le cortó la voz por el enojo de que Germán Berterame no está en Selección Mexicana y Ángel Sepúlveda sí. Foto: Especial

Eso, aunado a la incorporación del delantero de Cruz Azul, Ángel Sepúlveda, hizo enfurecer a los seguidores regios, quienes consideran que el Cuate no está al nivel de su futbolista.

Es bien sabido que en la Sultana del Norte sólo se vive por Rayados y Tigres, por lo que hasta la prensa suele equilibrar la balanza para ambos clubes. Eso le pasó al conocido comentarista Lucho Ibarra, quien hizo tremendo coraje con la lista de convocados de Javier Aguirre.

El analista regio, en pleno programa, explotó y hasta por momentos parece que se le corta la voz al asegurar que Berterame es infinitamente mejor de el Cuate Sepúlveda, asegurando que no se explica el porqué de esa decisión.

“Como puede ser que el Cuate Sepúlveda esté en la Selección Mexicana por Germán Berterame no hay una forma, no hay una explicación lógica, no hay, no existe”, dijo y posteriormente lanzó sus lentes por el coraje.