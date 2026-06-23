En las tribunas del estadio Guadalajara, la pasión se desbordó durante el partido entre Colombia y República Democrática del Congo.

Miles de colombianos se dieron cita en el inmueble de la Perla Tapatía para apoyar a los Cafeteros en su segundo juego de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.

Los seguidores de la selección comandada por James Rodríguez y Luis Díaz no dejaron de alentar ni un solo instante. Con porras, gritos, y aplausos, se entregaron en cuerpo y alma a sus jugadores. A lo largo de los 90 minutos, se hicieron presentes con el incesante ruido que provocaron.

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Cantaron, bailaron, brincaron y regalaron toda su entrega sin escatimar ni un solo esfuerzo; sin embargo, el duelo tuvo otro protagonista, uno que hizo todo lo contrario.

Desde que comenzó el balón comenzó a rodar, este aficionado no se movió ni un solo instante. El silbatazo inicial se escuchó y él se convirtió en una auténtica estatua.

Con su característico traje rojo, camisa amarilla y pantalones azules, Michel Kuka Mboladinga se robó los reflectores en Guadalajara.

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El aficionado de los Leopardos más famoso, también conocido como Lumumba Vea, volvió a regalar una imagen que le dio la vuelta al mundo.

Como es habitual en cada partido que disputa República Democrática del Congo, se paró sobre una tarima que carga a todos lados y se quedó quieto en todo momento.

Únicamente se tomó un descanso durante el medio tiempo, 15 minutos que debieron haber sido reconfortantes y que no se comparan con los 90 que se mantiene estoico.

La postura que realiza Lumumba Vea es un homenaje a la estatua de Patrice Lumumba, el líder de la independencia congoleña y primer Jefe de Gobierno de aquel país luego del fin del dominio colonial belga en 1960.

El anticolonialista y nacionalista fue derrocado y ejecutado en 1961, pero se mantiene como una de las figuras más importantes de República Democrática del Congo, después de tantas décadas.

Por tal motivo, Michel Kuka Mboladinga ha decidido homenajear al líder congoleño en los partidos de su selección. En Guadalajara, no fue la excepción y volvió a demostrar su entereza al quedarse quieto, a lo largo del encuentro.

Lumumba Vea ya es toda una celebridad y quedó demostrado desde que llegó al estadio Guadalajara. Todos los aficionados que lo veían no dudaban en pedirle una fotografía, él accedía sin dudarlo y con una enorme sonrisa.

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