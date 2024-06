La espera terminó y esta tarde se conocerá al nuevo campeón de la Champions League. Borussia Dortmund y Real Madrid se citaron con la historia en el mítico Estadio Wembley.

Este es un partido bastante atractivo, ya que los Merengues buscan la Orejona 15 de su historia. Por su parte, el BVB apelará al pasado para una vez más derrotar a un gigante de Europa y ganar por segunda vez este torneo.

¿Por qué afición criticó a Marion Reimers?

A unas horas de que comenzara el partido, TNT Sports, cadena que tiene los derechos de transmisión en México de la Champions League, dio su alienación con los comentaristas que estarán en la Final entre Borussia Dortmund y Real Madrid.

Sin embargo, en redes sociales se llenó de comentarios negativos y críticas, ya que una de las que dará voz al partido es Marion Reimers, quien desde hace varios años no es del agrado de los fanáticos.

Y muchos de los reclamos se deben a que hubieran preferido escuchar a Majo González, quien de a poco se ha convertido en una de las consentidas de los seguidores de la Champions League.

"No gracias prefiero a Majo mil veces sobre La Reimers"; "O sea que me están diciendo que busque una página pirata para no escuchar a la La Reimers"; "Prefiero escuchar el acento argentino, inglés o incluso sin volumen, que a la "filósofa" del futbol"; "Majo es la mejor de los que trabajan ahí y la van a dejar fuera de la trasmisión", fueron alguna de las reacciones en contra.