Christian Martinoli, quien es el narrador estelar de TV Azteca, estuvo presente en el reality show DBUT FC, causando polémica tras expresar su molestia por las actitudes de Juan Daniel, sobrino de su compañero Jorge Campos.

"Conocemos a su tío, conocemos a su familia, sabemos la trayectoria que tuvo su tío como uno de los mejores futbolistas en la historia del balompié mexicano y de lo que yo recuerdo es que su tío jamás le escupió a nadie como él lo hizo la semana pasada y que yo me indigné bastante".

Señaló que el joven futbolista no se da cuenta de la magnitud del asunto, ya que este podría ser el camino para vivir el privilegio de vestir la camiseta de un equipo de Primera División.

"No se da cuenta que posiblemente en tres semanas podría ser uno de los privilegiados para tratar de vestir la camiseta de un equipo profesional en Primera División, como lo hizo su tío. En este caso, cuando veo la prueba que tuvo en donde va sobrado, donde la va ganando y luego se echa hacia atrás, empieza a trotar, desganado y básicamente busca que lo amonesten".

Por último, Martinoli solicitó su expulsión del programa y argumentó que no tiene el suficiente carácter para debutar en la Primera División.

"Yo creo que en este momento tienes que expulsar a Juan Daniel, no tienes que estar más acá. No tienes lo suficiente en cuanto a carácter para poder debutar en Primera División, me da mucha pena porque quiero mucho a tu tío pero no vamos a estar soportando este tipo de circunstancias. Si quieres ser feliz, vete a tu casa".

