Nailea Vidrio constantemente es noticia, pero no por sus buenas actuaciones en el terreno de juego, sino por su vida personal. La futbolista ha acaparado los reflectores por las relaciones que mantuvo con Kevin Álvarez e Israel Reyes, actualmente ambos jugadores del América.

Y pese a que todos han tomado caminos diferentes, parece que la jugadora del Pachuca no puede dejar en el pasado los noviazgos que tuvo con los defensas, ya que constantemente les lanza indirectas en redes sociales.

Lee también Natalie Stichova, gimnasta checa, murió tras caer de 80 metros por tomarse una selfie extrema

¿Qué indirecta lanzó Nailea Vidrio a sus ex?

Cuando Kevin Álvarez estaba en el Pachuca, se supo que tenía un noviazgo con Nailea Vidrio, mismo que duró mucho tiempo. Sin embargo, un día sorprendieron con la noticia de que habían decidido tomar caminos diferentes.

Llamó mucho la atención que cuando fue fichado por el América, Israel Reyes, quien era vecino de Nailea, logró conquistarla, pero su relación fue fugaz. Mucho tuvo que ver que la jugadora constantemente fue insultada, debido a que la afición la acusaba de ser la causante del bajón de juego del defensa.

Por ese motivo, Nailea e Israel no siguieron siendo pareja. No obstante, pese a que ya ha pasado mucho tiempo, parece que la mediocampista no lograr superar el hecho de que sus relaciones no fueron fructíferas.

Y es que recientemente en redes sociales, Nailea Vidrio compartió un video donde estaba usando el filtro de TikTok ‘Eres un 10, pero...’, donde le salió una respuesta con la que no pudo evitar las carcajadas, aunque al final aceptó que era cierto: “Se enamoraba de puro pendejo”.