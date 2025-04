Al hablar del periodismo deportivo es imposible no mencionar a las grandes voces que a lo largo de los años le han dado color a las grandes hazañas de las diferentes disciplinas. Una de ellas es la del comentarista Pepe Segarra, quien se ha convertido en uno de los consentidos de los aficionados.

Al ver un partido de la NFL o un juego de las Grandes Ligas siempre es grato escuchar los comentarios del comunicador, quien actualmente trabaja en los micrófonos de la televisora Fox Sports.

Sin embargo, durante gran parte de su carrera fue uno de los integrantes de los llamados 'Tres Amigos' en Televisa, junto a Antonio de Valdés y Enrique Burak, con quienes ha vivido grandes anécdotas y narrado innumerables eventos deportivos.

Pero más allá de su amor por los deportes, Pepe Segarra posee una alma rockera y es un gran conocedor del ámbito musical.

Desde siempre, José Vicente Segarra García ha sido un adorador de la música, de hecho, pocos saben que a finales de los años 70 llegó a dedicarse al negocio musical debido a que su padre fue director de arte de la CBS y diseñador de portadas de discos, pero sin perder el 'gusanito' de algún día convertirse en narrador.

Ese vínculo con la música le permitió convertirse en un conocer de grandes estrellas y bandas de rock, como el caso de los Beatles, de los que es un fan recalcitrante. Además, en varias entrevistas ha confesado su gusto por agrupaciones de la talla de los Rolling Stones, The Who, The Zombies, Deep Purple, Led Zeppelin, Cream, The Doors, Janis Joplin, entre muchos otros.

¿Por qué motivo Pepe Segarra salió en defensa de Elton John?

Recientemente, durante una de la emisiones del programa de radio 'Espacio Deportivo', Pepe Segarra salió en defensa del cantante Elton John, luego de que sus compañeros en la estación del burlaran del artista británico

El también compositor, cuyo nombre real era Reginald Kenneth Dwight, nació un 25 de marzo y a propósito de su cumpleaños fue recordado por Segarra al inicio del programa; empero, los compañeros locutores del cronista comenzaron a burlarse del rockero destando las reacciones del excomentarista de TUDN.

"Y abrimos esta emisión con música del maese Elton John ¿Por qué razón, mi Poly, abrimos con Elton John?", preguntó el comentarista.

"Pues porque es 'machete'", respondió su compañero desatando de inmediato las risas y la reacción de Segarra.

"¡Cállese los ojos! No es por eso, señor", contestó de inmediato José Vicente, quien recordó que su recuerdo era debido a su natalicio y a que cumplía 78 de vida.

"Imáginate Poly, en 78 años cuánta 'riata' no ha comido", comentó otro locutor, desatando de nueva cuenta la reacción de Segarra.

"¡Cállate, hijo de tu madre! Deja en paz a la gente", dijo Pepe con una leve sonrisa al detallar que el nombre artístico del cantante fue inspirado en un saxofonista Elton Dean, lo que fue motivo de más bromas que hicieron estallar a Pepillo.