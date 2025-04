América, luego del tricampeonato de Liga, era el principal candidato para ganar la Concacaf Champions Cup. Luego de eliminar a las Chivas, el rival en Cuartos de Final fue Cruz Azul.

Sin embargo, contra todo pronóstico, La Máquina se sacudió la hegemonía de las Águilas y los echó del torneo, dejando claro además que bajo el mando de André Jardine, las Águilas no saben ganar títulos internacionales.

¿Por qué afición de Cruz Azul criticó a TUDN?

La cancha del Estadio Olímpico fue testigo de la eliminación del América a manos de Cruz azul, con lo que vieron frustrado su intento de ganar un campeonato internacional.

En los minutos finales del encuentro, Ángel Sepúlveda sacó un colocado cabezazo que venció a Luis Malagón y significó el 2-1 de los celestes. Ahora los de La Noria se enfrentarán a Tigres.

Del lado de las Águilas, el fracaso es más que evidente y las críticas al planteamiento de Jardine no se han hecho esperar, ya que toda la serie la jugó sin delanteros y apostó a aguantar el marcador.

Sin embargo, TUDN trató de sanar las heridas de los aficionados azulcremas, ya que horas después de que se consumó el fracaso en Concacaf, mediante sus redes sociales lanzaron un video que hizo enfurecer a los fanáticos cementeros.

TUDN recordó goleada del América luego de que Cruz Azul lo eliminó en la Concacaf. Foto: Especial

En Facebook recordaron la goleada de 7-0 que le clavó América al Cruz Azul en el Apertura 2022 en el Estadio Azteca, con lo que para muchos trataron de cubrir la eliminación del equipo de Coapa.

Las reacciones no se hicieron esperar, porque de inmediato muchos internautas, principalmente cruazulinos, comenzaron a comentar la publicación tundiendo a la cadena de Televisa.

"Se les nota que les arde"; "no pueden verse más ardidos tienen que sacar cosas del pasado para aliviar el tremendo ardor"; "¿Ya buscando no hablar del fracaso del Ame?"; "No Les queda de otra. Ahora viven en el pasado bola de ridículos", fueron algunas de las reacciones a la publicación de TUDN.